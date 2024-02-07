Полиция Дании заявила, что рассчитывает вскоре предоставить информацию о своем расследовании относительно газопроводов "Северный поток", пишет УНН со ссылкой на Reuters.

Детали

Как отмечается, полиция Дании заявила в среду, что разрабатывает предоставить больше информации о своем расследовании "в течение короткого времени".

Комментарий прозвучал вскоре после того, как шведская прокуратура заявила, что прекратит расследование инцидентов и передаст доказательства, обнаруженные в ходе расследования, немецким следователям.

В прокуратуре Германии сообщили лишь, что расследование продолжается.

Спикер кремля дмитрий песков заявил в среду, что россия теперь будет следить за тем, что сделает Германия для расследования взрывов.

Дополнение

На трубопроводах "Северный поток-1" и "Северный поток-2" для транспортировки газа по дну Балтийского моря была серия взрывов в экономических зонах Швеции и Дании в сентябре 2022 года. Швеция, Дания и Германия начали расследование.