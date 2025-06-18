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Cуд продовжив арешт нардепу Шевченку 18 червня 2025

Київ • УНН

 • 80 перегляди

Печерський райсуд Києва залишив під вартою нардепа Євгенія Шевченка, якого підозрюють у державній зраді. Запобіжний захід продовжено до 14 серпня.

Cуд продовжив арешт нардепу Шевченку

Печерський райсуд Києва продовжив до 14 серпня арешт для нардепа Євгенія Шевченка, якого підозрюють у державній зраді. Про це журналісту УНН повідомили в Офісі Генерального прокурора.

Деталі

В Офісі Генпрокурора повідомили, що нардепу суд продовжив запобіжний захід у вигляді тримання під вартою до 14 серпня.

Нардепу Шевченку повідомили про нову підозру13.06.25, 13:19 • 2764 перегляди

Доповнення

У листопаді 2024 року нардепу Шевченку повідомили про підозру у державній зраді.

Представник ГУР Андрій Юсов заявляв, що народний депутат Євгеній Шевченко, який закликав Президента України Володимира Зеленського починати діалог з росією, не є співробітником Головного управління розвідки.

7 листопада того ж року нардеп Шевченко у своєму Telegram-каналі закликав Президента України до переговорів з російським диктатором володимиром путіним. Крім цього, Шевченко виступив за повернення до сесійної зали нардепів, підозрюваних у державній зраді.

У 2022 році Шевченко надавав посвідчення ГУР Міноборони як доказ, що справді служить у розвідці.

Керівник Офісу Президента Андрій Єрмак відповів депутату, зазначивши, що "деякі народні депутати схоже заплуталися в питаннях національної безпеки, національних інтересів та майбутнього країни".

Якщо у їх головах національні інтереси = поразці України, то вони роблять велику помилку в інтересах рф. План перемоги України, Формула миру - це шлях до справедливості

- заявляв Єрмак.
Анна Мурашко

Анна Мурашко

СуспільствоПолітикаКримінал та НП
Генеральний прокурор (Україна)
Андрій Єрмак
Володимир Зеленський
Київ
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