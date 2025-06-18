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Суд продлил арест нардепу Шевченко 18 июня 2025

Киев • УНН

 • 22 просмотра

Печерский райсуд Киева оставил под стражей нардепа Евгения Шевченко, которого подозревают в государственной измене. Мера пресечения продлена до 14 августа.

Суд продлил арест нардепу Шевченко

Печерский райсуд Киева продлил до 14 августа арест нардепу Евгению Шевченко, которого подозревают в государственной измене. Об этом журналисту УНН сообщили в Офисе Генерального прокурора.

Детали

В Офисе Генпрокурора сообщили, что нардепу суд продлил меру пресечения в виде содержания под стражей до 14 августа.

Нардепу Шевченко сообщили о новом подозрении13.06.25, 13:19 • 2764 просмотра

Дополнение

В ноябре 2024 года нардепу Шевченко сообщили о подозрении в государственной измене.

Представитель ГУР Андрей Юсов заявлял, что народный депутат Евгений Шевченко, который призывал Президента Украины Владимира Зеленского начинать диалог с россией, не является сотрудником Главного управления разведки.

7 ноября того же года нардеп Шевченко в своем Telegram-канале призвал Президента Украины к переговорам с российским диктатором владимиром путиным. Кроме этого, Шевченко выступил за возвращение в сессионный зал нардепов, подозреваемых в государственной измене.

В 2022 году Шевченко предоставлял удостоверение ГУР Минобороны как доказательство, что действительно служит в разведке.

Руководитель Офиса Президента Андрей Ермак ответил депутату, отметив, что "некоторые народные депутаты похоже запутались в вопросах национальной безопасности, национальных интересов и будущего страны".

Если в их головах национальные интересы = поражению Украины, то они делают большую ошибку в интересах рф. План победы Украины, Формула мира - это путь к справедливости

- заявлял Ермак.
Анна Мурашко

Анна Мурашко

ОбществополитикаКриминал и ЧП
Генеральный прокурор Украины
Андрій Єрмак
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