COVID-19, Донбас і продовольча безпека: Зеленський поговорив із королем Йорданії
Київ • УНН
КИЇВ. 13 квітня. УНН. Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з Королем Йорданського Хашимітського Королівства Абдаллою ІІ ібн Аль-Хусейном. Як повідомили в Офісі Президента, йшлося про COVID-19, Донбас і продовольчу безпеку, передає УНН.
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За інформацією Офісу, Глава Української держави запевнив Короля Абдаллу ІІ у підтримці його політики із забезпечення стабільності та безпеки Йорданського Хашимітського Королівства.
Король подякував Президенту України за підтримку та солідарність, відзначивши готовність до продовження всебічного розвитку відносин між Україною та Йорданією, і висловив підтримку на шляху до миру на Донбасі.
Сторони обговорили широке коло питань порядку денного двосторонніх відносин. Співрозмовники наголосили на важливості поглиблення взаємодії, зокрема у торговельно-економічній сфері, проблематиці продовольчої безпеки та в контексті протидії наслідкам пандемії COVID-19.
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“Україна готова забезпечити продовольчу безпеку Йорданії. Ми вже заявляли, що готові стати гарантом глобальної продовольчої безпеки. Готові розглянути можливість використання саме вашої країни для експорту вітчизняних товарів до країн регіону”, — наголосив Володимир Зеленський.
Додамо
Сторони також обговорили питання протидії пандемії та шляхи подолання коронавірусної хвороби COVID-19.
“Складний етап пандемії коронавірусу потребує злагоджених зусиль усіх держав світу з метою подолання її наслідків та відновлення співпраці у торговельно-економічній сфері. Між Україною та Йорданією — активний діалог і пошук нових форм взаємодії”, — зазначив Президент України.
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Володимир Зеленський привітав Короля Абдаллу ІІ з початком священного для всіх мусульман місяця Рамадану та запросив його на святкування 30-річчя незалежності України.
Король Абдалла ІІ наголосив, що з нетерпінням чекає зустрічі з Президентом України, повідомили в Офісі.
Нагадаємо
10 квітня Зеленський здійснив візит до Туреччини. За підсумками зустрічі президенти України та Туреччини підписали декларацію.