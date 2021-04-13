COVID-19, Донбас і продовольча безпека: Зеленський поговорив із королем Йорданії

ukru
16:31 • 51251 перегляди

У Білому домі заявили, що розмова Трампа та путіна завершена

Ексклюзив
18 березня, 10:51 • 94333 перегляди

Які парфуми обрати навесні 2025: тренди та поради експерта

18 березня, 10:29 • 115790 перегляди

У Києві наземний громадський транспорт курсуватиме під час тривог

17 березня, 19:38 • 145005 перегляди

Адміністрація Трампа розглядає можливість визнання українського Криму російською територією - ЗМІ

17 березня, 18:58 • 184631 перегляди

Український дрон, що може бити на 3 тис. км, пройшов випробування - Зеленський

Ексклюзив
17 березня, 14:49 • 272921 перегляди

Як заборона маркетингових знижок змінює аптечний ринок? Інтерв’ю з СЕО мережі "АНЦ"

17 березня, 13:49 • 189433 перегляди

У ЄС обговорюють деталі нової допомоги для України на 40 млрд євро, проробили ще певну роботу у цьому напрямку - Каллас

Ексклюзив
17 березня, 12:39 • 180515 перегляди

Оскарження інвалідності: в МОЗ розповіли, скільки фахівців залучили до роботи Центру оцінювання функціонального стану особи

Ексклюзив
17 березня, 09:17 • 188908 перегляди

Політолог оцінив сценарії щодо можливості припинення вогню рф

Ексклюзив
17 березня, 06:50 • 155428 перегляди

Астрологічний Новий рік у поєднанні з коридором затемнень: гороскоп для всіх знаків Зодіаку на 17 - 23 березня

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

Популярнi новини
На одній із ділянок фронту на Донеччині ухвалено рішення про відведення сил з невигідних позицій - Наєв

На одній із ділянок фронту на Донеччині ухвалено рішення про відведення сил з невигідних позицій - Наєв

18 березня, 09:28 • 82848 перегляди
Україна приєдналася до скарги в ООН через російське глушіння супутників - ЗМІ

Україна приєдналася до скарги в ООН через російське глушіння супутників - ЗМІ

18 березня, 09:47 • 101781 перегляди
Україна закупила ще партію американського СПГ у Польщі на тлі атак рф - Нафтогаз

Україна закупила ще партію американського СПГ у Польщі на тлі атак рф - Нафтогаз

18 березня, 09:52 • 114884 перегляди
Зеленський здійснив поїздку до Львова

Зеленський здійснив поїздку до Львова

18 березня, 09:59 • 127543 перегляди
путін хоче припинення поставок зброї в Україну для запропонованого Трампом припинення вогню - Bloomberg

путін хоче припинення поставок зброї в Україну для запропонованого Трампом припинення вогню - Bloomberg

18 березня, 10:55 • 82501 перегляди
Публікації
Визнали хаос? В АРМА нарешті пообіцяли взятися за інвентаризацію ухвал

Визнали хаос? В АРМА нарешті пообіцяли взятися за інвентаризацію ухвал

16:04 • 51234 перегляди
Як заборона маркетингових знижок змінює аптечний ринок? Інтерв’ю з СЕО мережі "АНЦ"

Як заборона маркетингових знижок змінює аптечний ринок? Інтерв’ю з СЕО мережі "АНЦ"
Ексклюзив

17 березня, 14:49 • 272922 перегляди
В Україні за роботу на OnlyFans винесено шість вироків за 3 роки

В Україні за роботу на OnlyFans винесено шість вироків за 3 роки

17 березня, 13:16 • 214262 перегляди
Як правильно посадити плодовий сад: поради

Як правильно посадити плодовий сад: поради

15 березня, 09:00 • 308702 перегляди
Голова асоціації “Виробники ліків України” спробував пояснити фармацевтичний парадокс, коли українські препарати дорожчають більше за іноземні

Голова асоціації “Виробники ліків України” спробував пояснити фармацевтичний парадокс, коли українські препарати дорожчають більше за іноземні

15 березня, 07:00 • 303428 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Скандал навколо кліпу для Євробачення-2025: естонський співак "об'єднав" українців та росіян у роботі над своїм кліпом

Скандал навколо кліпу для Євробачення-2025: естонський співак "об'єднав" українців та росіян у роботі над своїм кліпом

13:20 • 34276 перегляди
Паради, маскарад і вистави: в Ірландії сотні тисяч людей святкували День святого Патріка

Паради, маскарад і вистави: в Ірландії сотні тисяч людей святкували День святого Патріка

17 березня, 16:09 • 101584 перегляди
Бренд паперових серветок Kleenex створив рейтинг емоційності фільмів

Бренд паперових серветок Kleenex створив рейтинг емоційності фільмів

17 березня, 13:49 • 103310 перегляди
Вілл Сміт випустить перший за 20 років альбом

Вілл Сміт випустить перший за 20 років альбом

17 березня, 13:11 • 101106 перегляди
Мультфільми Looney Tunes знято з показу на офіційному каналі Warner Bros. Discovery

Мультфільми Looney Tunes знято з показу на офіційному каналі Warner Bros. Discovery

17 березня, 10:33 • 115019 перегляди
Актуальне
COVID-19, Донбас і продовольча безпека: Зеленський поговорив із королем Йорданії

COVID-19, Донбас і продовольча безпека: Зеленський поговорив із королем Йорданії

Київ • УНН

 • 12184 перегляди

КИЇВ. 13 квітня. УНН. Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з Королем Йорданського Хашимітського Королівства Абдаллою ІІ ібн Аль-Хусейном. Як повідомили в Офісі Президента, йшлося про COVID-19, Донбас і продовольчу безпеку, передає УНН.

Деталі

За інформацією Офісу, Глава Української держави запевнив Короля Абдаллу ІІ у підтримці його політики із забезпечення стабільності та безпеки Йорданського Хашимітського Королівства.

Король подякував Президенту України за підтримку та солідарність, відзначивши готовність до продовження всебічного розвитку відносин між Україною та Йорданією, і висловив підтримку на шляху до миру на Донбасі.

Сторони обговорили широке коло питань порядку денного двосторонніх відносин. Співрозмовники наголосили на важливості поглиблення взаємодії, зокрема у торговельно-економічній сфері, проблематиці продовольчої безпеки та в контексті протидії наслідкам пандемії COVID-19.

Цитата

“Україна готова забезпечити продовольчу безпеку Йорданії. Ми вже заявляли, що готові стати гарантом глобальної продовольчої безпеки. Готові розглянути можливість використання саме вашої країни для експорту вітчизняних товарів до країн регіону”, — наголосив Володимир Зеленський.

Додамо

Сторони також обговорили питання протидії пандемії та шляхи подолання коронавірусної хвороби COVID-19.

“Складний етап пандемії коронавірусу потребує злагоджених зусиль усіх держав світу з метою подолання її наслідків та відновлення співпраці у торговельно-економічній сфері. Між Україною та Йорданією — активний діалог і пошук нових форм взаємодії”, — зазначив Президент України.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Українська делегація відвідала Ізраїль: говорили про співпрацю у виробництві вакцин проти COVID-19

Володимир Зеленський привітав Короля Абдаллу ІІ з початком священного для всіх мусульман місяця Рамадану та запросив його на святкування 30-річчя незалежності України.

Король Абдалла ІІ наголосив, що з нетерпінням чекає зустрічі з Президентом України, повідомили в Офісі.

Нагадаємо

10 квітня Зеленський здійснив візит до Туреччини. За підсумками зустрічі президенти України та Туреччини підписали декларацію.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Політика

Звернутися з питань розміщення реклами