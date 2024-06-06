Чиновники Нацбанку, які ухвалили рішення про незаконну ліквідацію "Конкорду" мають нести відповідальність - юрист

Чиновники Національного банку України, які прийняли рішення про незаконну ліквідацію банку "Конкорд" мають нести за це відповідальність. Таку думку в ексклюзивному коментарі УНН висловив юрист Сергій Лисенко.

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Днями Дніпропетровський окружний адміністративний суд визнав протиправним та скасував рішення Національного банку України про відкликання ліцензії та ліквідацію банку "Конкорд". Таким чином ліквідація банку була визнана незаконною. У Нацбанку заявили, що планують оскаржити це рішення суду.

За незаконну ліквідацію банку мають відповідати особи, які прийняли відповідне рішення, - зазначив Лисенко.

Водночас за його словами, для того, щоб це стало можливим треба щонайменше дві умови. Перша - потрібно, щоб рішення суду набуло законної сили. Це можливо після розгляду апеляційної скарги. Краще, за словами Лисенка, щоб було ще й рішення касаційної інстанції. Вони мають також встановити, що рішення НБУ про ліквідацію незаконне та прийнято з порушеннями.

Другою умовою, на думку Лисенка, має бути встановлення осіб, винних у прийнятті цього незаконного рішення, а це, за його словами, не тільки керівник, який підписав таке рішення.

"І для встановлення другого пункту (винних осіб – ред.) є також два шляхи:

1. Службова перевірка всередині НБУ за фактом незаконної ліквідації банку.

2. Завершене розслідування у кримінальному провадженні за цим же фактом", - додав Лисенко.

Додамо

Радник EQUITY Law Firm Дмитро Тиліпський вважає, що через відсутність належного судового контролю за Національним банком України та Фондом гарантування вкладів, вони порушують права власників банків, в тому числі на мирне володіння своїм майном. Єдиним способом захисту прав акціонерів банку що ліквідовується, за його словами, залишається звернення до суду про відшкодування збитків.

Нагадаємо

Попри війну в Україні процес виведення банків з ринку не зупинився. Так, з 24 лютого 2022 року процес ліквідації був розпочатий щодо 8 банків. Минулого року вперше в Україні під ліквідацію і позбавлення ліцензії потрапили не лише банки-банкрути, а й прибуткові установи - ідеться про банк "Конкорд". Процес позбавлення банківської установи ліцензії відбувається без суду. Звісно, власники, акціонери банків можуть оскаржувати рішення регулятора - НБУ, уже після ухвалення ним рішення про ліквідацію банку, однак, загалом процес виведення банківської установи з ринку, якщо він запущений, є безповоротним.

Окрім того, в Україні не урегульовано питання проведення ліквідації прибуткового банку. Як заявляла співвласниця банку "Конкорд" Олена Сосєдка, на момент оголошення регулятором рішення про ліквідацію банку високоліквідних активів у фінустанові вистачало, аби провести всі необхідні виплати за 2-3 тижні. Але процес ліквідації банку жорстко зарегульовано законодавчо і загалом може тривати до трьох років.