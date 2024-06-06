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Чиновники Нацбанку, які ухвалили рішення про незаконну ліквідацію "Конкорду" мають нести відповідальність - юрист

Чиновники Нацбанку, які ухвалили рішення про незаконну ліквідацію "Конкорду" мають нести відповідальність - юрист

Київ • УНН

 • 100567 перегляди

На думку юриста, посадові особи Національного банку, які прийняли рішення про незаконну ліквідацію банку "Конкорд" повинні бути притягнуті до відповідальності.

Чиновники Національного банку України, які прийняли рішення про незаконну ліквідацію банку "Конкорд" мають нести за це відповідальність. Таку думку в ексклюзивному коментарі УНН висловив юрист Сергій Лисенко.

Деталі

Днями Дніпропетровський окружний адміністративний суд визнав протиправним та скасував рішення Національного банку України про відкликання ліцензії та ліквідацію банку "Конкорд". Таким чином ліквідація банку була визнана незаконною. У Нацбанку заявили, що планують оскаржити це рішення суду.

За незаконну ліквідацію банку мають відповідати особи, які прийняли відповідне рішення,

- зазначив Лисенко.

Водночас за його словами, для того, щоб це стало можливим треба щонайменше дві умови. Перша - потрібно, щоб рішення суду набуло законної сили. Це можливо після розгляду апеляційної скарги. Краще, за словами Лисенка, щоб було ще й рішення касаційної інстанції. Вони мають також встановити, що рішення НБУ про ліквідацію незаконне та прийнято з порушеннями.

Другою умовою, на думку Лисенка, має бути встановлення осіб, винних у прийнятті цього незаконного рішення, а це, за його словами, не тільки керівник, який підписав таке рішення.

"І для встановлення другого пункту (винних осіб – ред.) є також два шляхи:

1. Службова перевірка всередині НБУ за фактом незаконної ліквідації банку.

2. Завершене розслідування у кримінальному провадженні за цим же фактом", - додав Лисенко.

Додамо

Радник EQUITY Law Firm Дмитро Тиліпський вважає, що через відсутність належного судового контролю за Національним банком України та Фондом гарантування вкладів, вони порушують права власників банків, в тому числі на мирне володіння своїм майном. Єдиним способом захисту прав акціонерів банку що ліквідовується, за його словами, залишається звернення до суду про відшкодування збитків.

Нагадаємо

Попри війну в Україні процес виведення банків з ринку не зупинився. Так, з 24 лютого 2022 року процес ліквідації був розпочатий щодо 8 банків. Минулого року вперше в Україні під ліквідацію і позбавлення ліцензії потрапили не лише банки-банкрути, а й прибуткові установи - ідеться про банк "Конкорд". Процес позбавлення банківської установи ліцензії відбувається без суду. Звісно, власники, акціонери банків можуть оскаржувати рішення регулятора - НБУ, уже після ухвалення ним рішення про ліквідацію банку, однак, загалом процес виведення банківської установи з ринку, якщо він запущений, є безповоротним.

Окрім того, в Україні не урегульовано питання проведення ліквідації прибуткового банку. Як заявляла співвласниця банку "Конкорд" Олена Сосєдка, на момент оголошення регулятором рішення про ліквідацію банку високоліквідних активів у фінустанові вистачало, аби провести всі необхідні виплати за 2-3 тижні. Але процес ліквідації банку жорстко зарегульовано законодавчо і загалом може тривати до трьох років.

Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

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