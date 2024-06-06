Чиновники Нацбанка, которые приняли решение о незаконной ликвидации "Конкорда" должны нести ответственность - юрист
Киев • УНН
По мнению юриста, должностные лица Национального банка, принявшие решение о незаконной ликвидации банка "Конкорд" должны быть привлечены к ответственности.
Чиновники Национального банка Украины, которые приняли решение о незаконной ликвидации банка "Конкорд" должны нести за это ответственность. Такое мнение в эксклюзивном комментарии УНН высказал юрист Сергей Лысенко.
Детали
На днях Днепропетровский окружной административный суд признал противоправным и отменил решение Национального банка Украины об отзыве лицензии и ликвидации банка "Конкорд". Таким образом ликвидация банка была признана незаконной. В Нацбанке заявили, что планируют обжаловать это решение суда.
За незаконную ликвидацию банка должны отвечать лица, принявшие соответствующее решение,
В то же время по его словам, для того, чтобы это стало возможным надо минимум два условия. Первая-нужно, чтобы решение суда вступило в законную силу. Это возможно после рассмотрения апелляционной жалобы. Лучше, по словам Лысенко, чтобы было еще и решение кассационной инстанции. Они должны также установить, что решение НБУ о ликвидации незаконное и принято с нарушениями.
Вторым языком, по мнению Лысенко, должно быть установление лиц, виновных в принятии этого незаконного решения, а это, по его словам, не только руководитель, подписавший такое решение.
"И для установления второго пункта (виновных лиц – ред.) есть также два пути:
1. служебная проверка внутри НБУ по факту незаконной ликвидации банка.
2. завершено расследование в уголовном производстве по этому же факту", - добавил Лысенко.
Добавим
Советник EQUITY Law Firm Дмитрий Тилипский считает, что из-за отсутствия надлежащего судебного контроля за Национальным банком Украины и Фондом гарантирования вкладов, они нарушают права владельцев банков, в том числе на мирное владение своим имуществом. Единственным способом защиты прав акционеров ликвидируемого банка, по его словам, остается обращение в суд о возмещении убытков.
Напомним
Несмотря на войну в Украине процесс вывода банков с рынка не остановился. Так, с 24 февраля 2022 года процесс ликвидации был начат в отношении 8 банков. В прошлом году впервые в Украине под ликвидацию и лишение лицензии попали не только банки-банкроты, но и прибыльные учреждения - речь идет о банке "Конкорд". Процесс лишения банковского учреждения лицензии происходит без суда. Конечно, владельцы, акционеры банков могут обжаловать решение регулятора-НБУ, уже после принятия им решения о ликвидации банка, однако, в целом процесс вывода банковского учреждения с рынка, если он запущен, является безвозвратным.
Кроме того, в Украине не урегулирован вопрос проведения ликвидации прибыльного банка. Как заявляла совладелица банка "Конкорд" Елена Соседка, на момент объявления регулятором решения о ликвидации банка высоколиквидных активов в финучреждении хватало, чтобы провести все необходимые выплаты за 2-3 недели. Но процесс ликвидации банка жестко зарегулирован законодательно и в целом может длиться до трех лет.
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