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Чоловіка зупинили електрошокером на мітингу Трампа в Пенсильванії

Чоловіка зупинили електрошокером на мітингу Трампа в Пенсильванії

Київ • УНН

 • 100713 перегляди

На публічній зустрічі Дональда Трампа чоловіка, який намагався проникнути в ложу для преси, зупинили електрошокером. Поліція також затримала іншого чоловіка з аудиторії, але зв'язок між інцидентами невідомий.

Чоловік намагався зайти в ложу для преси на мітингу Трампа Чоловіка, який хотів вийти на поле для преси під час публічної зустрічі колишнього президента США Дональда Трампа в Пенсільванії, зупинили за допомогою електрошокової зброї. Про це пише АР, передає УНН. 

Деталі

Чоловік перескочив огорожу, а потім спробував піднятися на майданчик, де стояли телерепортери та були встановлені камери. Люди, які були поблизу, намагалися зняти його, і їм швидко надали допомогу. Чоловіка оточили поліцейські та офіцери шерифа, а потім застосували  з електрошокової зброї.

Незабаром після цього поліцейські одягли наручники на іншого чоловіка з аудиторії та вивели його з будівлі, але незрозуміло, чи це мало відношення до іншого чоловіка.

Опитування WSJ: Гарріс випереджає Трампа на 1% перед виборами29.08.24, 23:40 • 28080 переглядiв

Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

ПолітикаКримінал та НП

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