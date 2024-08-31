Чоловіка зупинили електрошокером на мітингу Трампа в Пенсильванії
Київ • УНН
На публічній зустрічі Дональда Трампа чоловіка, який намагався проникнути в ложу для преси, зупинили електрошокером. Поліція також затримала іншого чоловіка з аудиторії, але зв'язок між інцидентами невідомий.
Чоловік намагався зайти в ложу для преси на мітингу Трампа Чоловіка, який хотів вийти на поле для преси під час публічної зустрічі колишнього президента США Дональда Трампа в Пенсільванії, зупинили за допомогою електрошокової зброї. Про це пише АР, передає УНН.
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Чоловік перескочив огорожу, а потім спробував піднятися на майданчик, де стояли телерепортери та були встановлені камери. Люди, які були поблизу, намагалися зняти його, і їм швидко надали допомогу. Чоловіка оточили поліцейські та офіцери шерифа, а потім застосували з електрошокової зброї.
Незабаром після цього поліцейські одягли наручники на іншого чоловіка з аудиторії та вивели його з будівлі, але незрозуміло, чи це мало відношення до іншого чоловіка.
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