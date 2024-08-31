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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Мужчину остановили электрошокером на митинге Трампа в Пенсильвании

Мужчину остановили электрошокером на митинге Трампа в Пенсильвании

Киев  •  УНН

31 августа 2024, 03:24  •  20246 просмотра

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На публичной встрече Дональда Трампа мужчину, который пытался проникнуть в ложу для прессы, остановили электрошокером. Полиция также задержала другого мужчину из аудитории, но связь между инцидентами неизвестна.

Мужчина пытался зайти в ложу для прессы на митинге Трампа Мужчину, который хотел выйти на поле для прессы во время публичной встречи бывшего президента США Дональда Трампа в Пенсильвании, остановили с помощью электрошокового оружия. Об этом пишет АР, передает УНН. 

Детали

Мужчина перескочил ограждение, а затем попытался подняться на площадку, где стояли телерепортеры и были установлены камеры. Люди, которые были поблизости, пытались снять его, и им быстро оказали помощь. Мужчину окружили полицейские и офицеры шерифа, а затем применили  из электрошокового оружия.

Вскоре после этого полицейские надели наручники на другого мужчину из аудитории и вывели его из здания, но непонятно, имело ли это отношение к другому мужчине.

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