Мужчину остановили электрошокером на митинге Трампа в Пенсильвании

Мужчина пытался зайти в ложу для прессы на митинге Трампа Мужчину, который хотел выйти на поле для прессы во время публичной встречи бывшего президента США Дональда Трампа в Пенсильвании, остановили с помощью электрошокового оружия. Об этом пишет АР, передает УНН.

Детали

Мужчина перескочил ограждение, а затем попытался подняться на площадку, где стояли телерепортеры и были установлены камеры. Люди, которые были поблизости, пытались снять его, и им быстро оказали помощь. Мужчину окружили полицейские и офицеры шерифа, а затем применили из электрошокового оружия.

Вскоре после этого полицейские надели наручники на другого мужчину из аудитории и вывели его из здания, но непонятно, имело ли это отношение к другому мужчине.

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