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Чоловік погрожував підірвати відділок поліції на Київщині, якщо йому не повернуть авто

Чоловік погрожував підірвати відділок поліції на Київщині, якщо йому не повернуть авто

Київ • УНН

 • 13467 перегляди

КИЇВ. 12 грудня. УНН. У Київській області чоловік погрожував відділок поліції, якщо йому не повернуть авто. А перед тим він встиг вилаяти правоохоронців та розбити вітрину в магазині. Про це УНН повідомили у пресслужбу ГУНП у Київській області.

Як повідомили у пресслужбі, у поліцію невідомий чоловік та повідомив, що заклав вибухівку поблизу Іванківського відділення поліції, та якщо йому не повернуть його автомобіль — він підірве будівлю.

Поліцейські відразу розпочали комплекс першочергових заходів та встановили особу “мінера”. Ним виявився 35-річний житель Іванківського району.

Як з’ясувалось, цього ж дня поблизу села Термахівка чоловік потрапив у дорожньо-транспорту пригоду — з’їхав у кювет на автівці “Ford”. Це побачив наряд реагування патрульної поліції та підійшов до автівки, аби надати допомогу, натомість чолов’яга почав висловлюватись нецензурною лайкою та кидався в бійку. Поліцейські виявили у порушника ознаки алкогольного сп’яніння та провели освідування, яке встановило, що вміст алкоголю в крові складає 1,5 проміле.
За цим фактом поліцейські склали на водія адміністративні матеріали. Автомобіль було вилучено та поміщено на майданчик тимчасового тримання, повідомили у поліції.

За даними пресслужби, на цьому правопорушник не зупинився — у місцевому магазині розбив вітрину та зник в невідомому напрямку, а після — повідомив про замінування Іванківського відділення поліції, якщо йому не повернуть автівку.

Правоохоронці провели ретельний огляд — жодних вибухових пристроїв, предметів та підозрілих осіб не виявили.

Зловмисника затримали за місцем проживання у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України та вилучили у якості речового доказу мобільний телефон.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 259 (Завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян, знищення чи пошкодження об’єктів власності) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від двох до шести років

Також за дрібне хуліганство в магазині на чоловіка складено протокол про адміністративне правопорушення за ст.173 КУпАП.

Вирішується питання про оголошення підозри затриманому, запобіжний захід для нього обере суд.

Нагадаємо, у Київській області чоловік погрожував жінці та дитині гранатою. Згодом він пояснив правоохоронцям, що так він "намагався утримати кохану жінку, щоб та не пішла від нього".

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