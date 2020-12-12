Мужчина угрожал взорвать участок полиции в Киевской области, если ему не вернут авто

КИЕВ. 12 декабря. УНН. В Киевской области мужчина угрожал участок полиции, если ему не вернут авто. А до этого он успел обругать правоохранителей и разбить витрину в магазине. Об этом сообщили УНН в пресс-службе ГУНП в Киевской области.