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Чоловік кинув димову шашку у приміщення дільничного пункту поліції на Львівщині

Чоловік кинув димову шашку у приміщення дільничного пункту поліції на Львівщині

Київ • УНН

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КИЇВ. 13 грудня. УНН. Чоловік кинув димову шашку до приміщення дільничного пункту поліції в Новояворівську на Львівщині. Постраждалих внаслідок займання не було, адже дільничний пункт був зачинений. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу поліції Львівської області.

Так, 12 грудня, близько 20:00 на оперативну лінію 102 надійшло повідомлення про займання, що сталось у дільничному пункті поліції у місті Новояворівськ.

“Працівники ДСНС погасили вогонь — внаслідок події були частково пошкоджені одне з вікон та підвіконня будівлі. Постраждалих внаслідок займання немає, дільничний пункт був зачинений”, — йдеться в повідомленні.

Повідомляється, що на місці події працювала слідчо-оперативна група Яворівського відділу поліції.

“Як встановили правоохоронці, займання сталось внаслідок того, що невідомий чоловік розбив вікно та кинув у приміщення димову шашку”, — зазначається в повідомленні.

За фактом слідчі територіального підрозділу поліції, за процесуального керівництва Городоцької місцевої прокуратури, відкрили кримінальне провадження за ч.2 ст.194 (Умисне знищення або пошкодження майна) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання — позбавлення волі на строк до десяти років.

Окрім того, проведеними оперативно-розшуковими заходами поліцейські протягом півгодини встановили, що до вчинення злочину причетний 27-річний місцевий мешканець.

“Вирішується питання про його затримання в порядку ст.208 Кримінального процесуального кодексу України”, — йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, чоловік погрожував підірвати відділок поліції на Київщині, якщо йому не повернуть авто.

Українські Національні Новини

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Кримінал та НП

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