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Мужчина бросил дымовую шашку в помещение участкового пункта полиции во Львовской области

Мужчина бросил дымовую шашку в помещение участкового пункта полиции во Львовской области

Киев  •  УНН

 • 11657 просмотра

КИЕВ. 13 декабря. УНН. Мужчина бросил дымовую шашку в помещение участкового пункта полиции в Новояворовске Львовской области. Пострадавших в результате возгорания не было, ведь участковый пункт был закрыт. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу полиции Львовской области.

Так, 12 декабря, около 20:00 на оперативную линию 102 поступило сообщение о возгорании, что произошло в участковом пункте полиции в городе Новояворовск.

“Работники ГСЧС погасили огонь — в результате происшествия были частично повреждены одно из окон и подоконника здания. Пострадавших в результате возгорания нет, участковый пункт был закрыт”, — говорится в сообщении.

Сообщается, что на месте происшествия работала следственно-оперативная группа Яворивского отдела полиции.

“Как установили правоохранители, возгорание произошло в результате того, что неизвестный мужчина разбил окно и бросил в помещение дымовую шашку”, — отмечается в сообщении.

По факту следователи территориального подразделения полиции, под процессуальным руководством Городецкой местной прокуратуры, открыли уголовное производство по ч.2 ст.194 (умышленное уничтожение или повреждение имущества) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание — лишение свободы на срок до десяти лет.

Кроме того, проведенными оперативно-розыскными мероприятиями полицейские в течение получаса установили, что к совершению преступления причастен 27-летний местный житель.

“Решается вопрос о его задержании в порядке ст.208 Уголовно-процессуального кодекса Украины”, — говорится в сообщении.

Напомним, мужчина угрожал взорвать участок полиции в Киевской области, если ему не вернут авто.

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