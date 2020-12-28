Чинний чемпіон Англії вшосте в сезоні втратив очки в АПЛ
Київ • УНН
КИЇВ. 28 грудня. УНН. "Ліверпуль" не зміг здобути три пункти в поєдинку із аутсайдером чемпіонату Англії з футболу проти "Вест Бромвіча", передає УНН.
У дебюті зустрічі фаворити гри відкрили рахунок. Садіо Мане прийняв м’яч грудьми в центрі штрафної з навісу від Матіпа, та другим дотиком надіслав його у нижній кут воріт.
Попри те, що “Ліверпуль” мав перевагу над опонентом (78 відсотків володіння м’ячем, 17 ударів проти 5-ти), чинний чемпіон країни пропустив м’яч, який виявився дещо курйозним. Нігерійський центрбек Аджайї головою по високій траєкторії відправив м’яч в стійку, від якої він пересік лінію воріт — 1:1.
Зауважимо, “Ліверпуль” вшосте в сезоні втратив очки в АПЛ. Однак, клуб Клоппа набрав 32 очки і продовжує лідирувати в турнірній таблиці чемпіонату Англії, маючи перевагу в 3 очка над “Евертоном”.