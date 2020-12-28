Действующий чемпион Англии в шестой раз в сезоне потерял очки в АПЛ
Киев • УНН
КИЕВ. 28 декабря. УНН. "Ливерпуль" не смог получить три пункта в поединке с аутсайдером чемпионата Англии по футболу против "Вест Бромвича", передает УНН.
В дебюте встречи фавориты игры открыли счет. Садио Мане принял мяч грудью в центре штрафной с навеса от Матипа, и вторым касанием отправил его в нижний угол ворот.
Несмотря на то, что “Ливерпуль” имел преимущество над оппонентом (78 процентов владения мячом, 17 ударов против 5-ти), действующий чемпион страны пропустил мяч, который оказался несколько курьезным. Нигерийский центрбэк Аджайи головой по высокой траектории отправил мяч в стойку, от которой он пересек линию ворот — 1:1.
Заметим, “Ливерпуль” в шестой раз в сезоне потерял очки в АПЛ. Однако, клуб Клоппа набрал 32 очка и продолжает лидировать в турнирной таблице чемпионата Англии, имея преимущество в 3 очка над “Эвертоном”.