Чеські сенатори вимагають розриву договору про дружбу з Росією - ЗМІ

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КИЇВ. 30 квітня. УНН. Сенатори (члени верхньої палати парламенту) Чехії домагаються розірвання договору про дружні відносини і співробітництво країни з Росією від 1993 року в зв’язку з можливим включенням республіки в список недружніх РФ держав. Про це повідомило в п’ятницю видання Aktualne, передає УНН.

Деталі

"Цей договір втратив сенс після того, що сталося (інцидент у Врбетіце). Він не виконується. Його в односторонньому порядку порушує Росія", - навело видання заяву голови фракції правоорієнтованого політичного руху "Старости і незалежні" в Сенаті Петера Голічека.

Тим часом міністр закордонних справ республіки Якуб Кулганек, згідно з виданням, заявляє, що дане питання є досить чутливим і він не хоче повідомляти про це подробиці.

Довідка

28 квітня глава МЗС РФ Сергій Лавров заявив, що список недружніх Росії країн в даний час тільки формується. Як раніше повідомила офіційний представник МЗС РФ Марія Захарова, в підготовлюваний списку вже фігурують США.

Відносини Праги і Москви

В останній тиждень взаємини двох країн різко погіршилися.

Міністерство закордонних справ РФ оголосило персонами нон грата 20 дипломатів посольства Чехії в Москві. Всі вони повинні покинути Росію до кінця 19 квітня. Таким чином, в штаті посольства залишаться тільки п’ять дипломатів.

Увечері в неділю в російський МЗС був екстрено викликаний посол Чехії Вітезслав Півонька, де йому було оголошено про вжиті заходи.

Вони стали відповіддю на висилку з Праги 18 співробітників посольства Росії, яких влада Чехії вважає агентами ГРУ і СЗР. Також Чехія звинуватила російські спецслужби в причетності до вибухів на військових складах у Врбетіце в 2014 році.

Москва назвала звинувачення Праги абсурдними і голослівними.

Як заявив 19 квітня журналістам перший віцепрем’єр і глава МВС Чехії Ян Гамачек, також тоді тимчасово виконуючий обов’язки глави МЗС республіки — реакція Росії на висилку з Чехії 18 співробітників посольства РФ виявилася сильнішою, ніж очікувалося з урахуванням існуючої практики в таких випадках, тому в республіці вивчать подальші можливі дії в зв’язку з цим.

Додаткові висилки

Пізніше міністр закордонних справ республіки Якуб Кулганек в інтерв’ю, опублікованому в четвер газетою Lidové noviny, заявив, що Чехія може вислати з Праги “приблизно 60” співробітників посольства РФ, якщо Росія до 12:00 (13:00 за київським часом) четверга, 22 квітня, не прийме рішення про повернення в Москву оголошених персонами нон грата співробітників чеського дипломатичного представництва. Після того, як відповіді не послідувало — Прага анонсувала брифінг про відповідні дії.

В результаті уряд республіки повідомив, що Чехія скорочує до числа чеських дипломатів в Москві кількість російських в посольстві РФ у Празі. Таким чином Чехія і Росія зрівняють кількість співробітників в посольствах до 32.

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