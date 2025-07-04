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Чеська спецслужба перевірить компанії, які можуть забезпечувати рф верстатами для зброї

Київ • УНН

 • 939 перегляди

Служба безпеки та інформації Чехії (BIS) перевірить чеські компанії, які можуть експортувати до росії обладнання для виробництва зброї. Це відбувається після заяв президента України Володимира Зеленського про постачання верстатів до рф.

Чеська спецслужба перевірить компанії, які можуть забезпечувати рф верстатами для зброї

Служба безпеки та інформації Чехії (BIS) перевірить чеські компанії, які можуть експортувати до росії обладнання для виробництва зброї. Про це заявив речник BIS Ладислав Штіх, інформує УНН з посиланням на iRozhlas.

Щойно отримаємо список, перевіримо компанії та операції

- сказав Ладислав Штіх.

За його словами, BIS наразі не має конкретних назв компаній, про які йдеться, та припустив, що більшість операцій не є прямим експортом до рф.

Президент України Володимир Зеленський раніше заявив, що вісім чеських і тринадцять німецьких фірм постачають Росії верстати для виробництва озброєння. Він закликав до санкцій, хоча імен компаній не назвав.

Штіх пояснив, що частина таких поставок могла відбутися до початку повномасштабного вторгнення у 2022 році або через треті країни.

Речник зазначив, що BIS щороку фіксує десятки спроб обійти санкції, однак наголосив на браку ресурсів.

"Проти сотень компаній, що намагаються вивезти санкційне обладнання до Росії, працює лише кількадесят державних експертів", - зауважив Штіх.

Нагадаємо

Видання The Insider виявило 12 виробників обладнання з Чехії, чия техніка для виробництва зброї була поставлена до росії минулого року. Розслідування ініціювали у відповідь на заяви українських та чеських політиків. 

Віта Зеленецька

Віта Зеленецька

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