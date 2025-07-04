Чешская спецслужба проверит компании, которые могут обеспечивать РФ станками для оружия

Служба безопасности и информации Чехии (BIS) проверит чешские компании, которые могут экспортировать в Россию оборудование для производства оружия. Об этом заявил представитель BIS Ладислав Штих, информирует УНН со ссылкой на iRozhlas.

Как только получим список, проверим компании и операции - сказал Ладислав Штих.

По его словам, BIS пока не располагает конкретными названиями компаний, о которых идет речь, и предположил, что большинство операций не являются прямым экспортом в РФ.

Президент Украины Владимир Зеленский ранее заявил, что восемь чешских и тринадцать немецких фирм поставляют России станки для производства вооружения. Он призвал к санкциям, хотя имен компаний не назвал.

Штих пояснил, что часть таких поставок могла произойти до начала полномасштабного вторжения в 2022 году или через третьи страны.

Представитель отметил, что BIS ежегодно фиксирует десятки попыток обойти санкции, однако подчеркнул нехватку ресурсов.

"Против сотен компаний, пытающихся вывезти санкционное оборудование в Россию, работает лишь несколько десятков государственных экспертов", - заметил Штих.

Напомним

Издание The Insider обнаружило 12 производителей оборудования из Чехии, чья техника для производства оружия была поставлена в Россию в прошлом году. Расследование инициировали в ответ на заявления украинских и чешских политиков.