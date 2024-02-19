Черги на пунктах пропуску зі Словаччиною та Угорщиною збільшуються: Демченко розповів про причини

Останніми днями спостерігається збільшення черг на пунктах пропуску зі Словаччиною та Угорщиною, адже водії шукають альтернативні напрямки на тлі блокування кордону польськими фермерами. Про це під час брифінгу розповів речник Держприкордонслужби Андрій Демченко, передає УНН.

За останні дні ми бачимо збільшення кількості вантажівок, які перебувають в чергах на двох напрямках: на кордоні зі Словаччиною та Угорщиною. По напрямку пункту пропуску "Ужгород" (кордон зі Словаччиною - ред.) станом на ранок до 500 вантажних транспортних засобів перебувало в черзі в очікуванні на перетин кордону в бік України. І на території Угорщини по напрямку пункту пропуску "Тиса" знаходилось 580 вантажівок

Він зазначив, що збільшення черг на інших ділянках пов’язане з блокуванням кордону з Польщею, тому водії і перевізники шукають інші альтернативні напрямки.

Окрім того, о 13 годині по напрямку пункту пропуску "Ужгород" словацькі фермери розпочали свою акцію щодо привернення уваги до їх діяльності, блокуючи рух для вантажних транспортних засобів.

Але за інформацією від словацьких колег, яку ми мали до цього, такі дії можуть тривати лише протягом години. Сподіваємося, що зараз вони можуть закінчитися