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Очереди на пунктах пропуска со Словакией и Венгрией увеличиваются: Демченко рассказал о причинах

Очереди на пунктах пропуска со Словакией и Венгрией увеличиваются: Демченко рассказал о причинах

Киев  •  УНН

19 февраля 2024, 13:32  •  1241 просмотра

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Очереди на пограничных переходах со Словакией и Венгрией растут, поскольку водители ищут альтернативы на фоне блокирования польскими фермерами польской границы.

В последние дни наблюдается увеличение очередей на пунктах пропуска со Словакией и Венгрией, ведь водители ищут альтернативные направления на фоне блокирования границы польскими фермерами. Об этом во время брифинга рассказал спикер Госпогранслужбы Андрей Демченко, передает УНН.

За последние дни мы видим увеличение количества грузовиков, которые находятся в очередях на двух направлениях: на границе со Словакией и Венгрией. По направлению пункта пропуска "Ужгород" (граница со Словакией - ред.) по состоянию на утро до 500 грузовых транспортных средств находилось в очереди в ожидании на пересечение границы в сторону Украины. И на территории Венгрии по направлению пункта пропуска "Тиса" находилось 580 грузовиков

- сказал Демченко.

Он отметил, что увеличение очередей на других участках связано с блокированием границы с Польшей, поэтому водители и перевозчики ищут другие альтернативные направления.

Кроме того, в 13 часов по направлению пункта пропуска "Ужгород" словацкие фермеры начали свою акцию по привлечению внимания к их деятельности, блокируя движение для грузовых транспортных средств.

Но по информации от словацких коллег, которую мы имели до этого, такие действия могут продолжаться только в течение часа. Надеемся, что сейчас они могут закончиться

- добавил спикер.

Напомним,

Польские фермеры начали пропускать по несколько грузовиков в сторону Украины, но в небольшом количестве.

Сообщений о расширении блокады польской границы не получали - Демченко19 февраля 2024, 10:11 • 24073 просмотра

Павел Башинский

Павел Башинский

Общество
gosudarstvennaya-pogranichnaya-sluzhba-ukrainiГосударственная пограничная служба Украины
slovakiyaСловакия
vengriyaВенгрия
ukrainaУкраина
polshaПольша
Черги на пунктах пропуску зі Словаччиною та Угорщиною збільшуються: Демченко розповів про причини
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