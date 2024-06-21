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Через збільшення черг Естонію може призупинити роботу пункту пропуску на кордоні з росією

Київ • УНН

 • 16702 перегляди

Естонія може тимчасово закрити свій головний прикордонний пункт пропуску з росією через довгі черги, у яких люди багато годин чекають перетину кордону.

Через збільшення черг Естонію може призупинити роботу пункту пропуску на кордоні з росією

Естонія заявила, що розглядає можливість повторного тимчасового закриття головного прикордонного пункту країни з росією, щоб зменшити затори, у яких деякі мандрівники змушені були чекати всю ніч. Про це УНН пише з посиланням на Bloomberg.

Деталі

Міська адміністрація Нарви опубліковала заяву про те, що станом на 11 годину п'ятниці близько 400 осіб очікували на перетин кордону з росією. При цьому естонська влада може пропустити лише близько 150 осіб на годину. Люди, які стоять у черзі, будуть забезпечені бутильованою водою, а для матерів з дітьми та вагітних жінок буде запропоновано приміщення для очікування, йдеться у повідомленні.

Прикордонна служба Естонії попередила, що пункт пропуску у Нарві можуть закрити. При цьому його роботу вже зупиняли цього тижня.

Додамо

Прикордонний пункт між Естонією та росією через річку Нарва наразі відкритий лише для пішоходів, оскільки цього року росія припинила рух автотранспорту по ньому.

Уряд Естонії послідовно відмовляє жителів країни від поїздок до росії на тлі складних політичних відносин, але багато хто продовжує це робити, оскільки члени російськомовної громади країни мають родичів по той бік кордону.

Нагадаємо

Естонія планує заборонити громадянам росії купувати нерухомість поблизу стратегічно важливих об'єктів і об'єктів державної оборони. Зазначається, що міністерство внутрішніх справ зібрало низку прикладів того, як неприязно налаштовані до Естонії країни набувають значущу нерухомість за кордоном.

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Анастасія Рябоконь

Анастасія Рябоконь

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