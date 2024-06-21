Эстония заявила, что рассматривает возможность повторного временного закрытия главного пограничного пункта страны с россией, чтобы уменьшить пробки, в которых некоторые путешественники вынуждены были ждать всю ночь. Об этом УНН пишет со ссылкой на Bloomberg.

Детали

Городская администрация Нарвы опубликовала заявление о том, что по состоянию на 11 часов пятницы около 400 человек ожидали пересечения границы с россией. При этом эстонские власти могут пропустить лишь около 150 человек в час. Люди, стоящие в очереди, будут снабжены бутилированной водой, а для матерей с детьми и беременных женщин будет предложено помещение для ожидания, говорится в сообщении.

Пограничная служба Эстонии предупредила, что пункт пропуска в Нарве могут закрыть. При этом его работу уже останавливали на этой неделе.

Добавим

Пограничный пункт между Эстонией и россией через реку Нарва в настоящее время открыт только для пешеходов, поскольку в этом году россия прекратила движение автотранспорта по нему.

Правительство Эстонии последовательно отговаривает жителей страны от поездок в россию на фоне сложных политических отношений, но многие продолжают это делать, поскольку члены русскоязычной общины страны имеют родственников по ту сторону границы.

Напомним

Эстония планирует запретить гражданам россии покупать недвижимость вблизи стратегически важных объектов и объектов государственной обороны. Отмечается, что Министерство внутренних дел собрало ряд примеров того, как неприязненно настроенные к Эстонии страны приобретают значимую недвижимость за рубежом.

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