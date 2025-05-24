Через ворожий авіаудар по Костянтинівці загинула жінка, троє поранених
Київ • УНН
23 травня ворог скинув «ФАБ-250» на Костянтинівку. Загинула 47-річна жінка, її чоловік та двоє містянок отримали поранення. Пошкоджено будинки та лінії електромереж.
У Донецькій області одна цивільна особа загинула і троє зазнали поранень внаслідок чергового ворожого авіаудару по Костянтинівці, повідомили в Офісі Генпрокурора у суботу, пише УНН.
Деталі
За даними слідства, 23 травня, о 22:40, ворожі війська скинули "ФАБ-250" із модулем УМПК по житловій забудові Костянтинівки.
"У результаті авіаудару отримала тілесні ушкодження, несумісні з життям, 47-річна жінка. Її чоловік дістав мінно-вибухову травму, рвані рани стегна і передпліччя. На момент обстрілу подружжя перебувало у своїй оселі", - ідеться у повідомленні.
Окрім того, як вказано, до лікарні доставлено ще двох містянок із сусіднього будинку. У них діагностовано мінно-вибухову травму і рвані рани тіла. До того ж одна з постраждалих зазнала контузії.
Громадянам надано кваліфіковану медичну допомогу.
Серед пошкоджених об’єктів - 6 приватних домогосподарств, автомобіль, лінії електромережі та газопостачання.
Доповнення
За даними ГУНП в Донецькій області, минулої доби четверо загиблих і 8 поранених внаслідок російських обстрілів на Донеччині. За добу росія завдала 3 240 ударів по лінії фронту та житловому сектору. Влучання зафіксовані у 15 населених пунктах: містах Дружківка, Костянтинівка, Лиман, Покровськ, Родинське, селах Довга Балка, Миколайпілля, Нове Шахове, Олександро-Шультине, Стінки, Старорайське, Степанівка, Шандриголове, Шахове, Яблунівка. Руйнувань зазнали 100 цивільних об’єктів, з них 53 житлових будинки.
Костянтинівка напередодні, як вказано, перебувала під постійним вогнем – двоє жителів загинули, ще четверо травмовані. Пошкоджено 5 багатоквартирних і 16 приватних будинків, автомобіль.