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Из-за вражеского авиаудара по Константиновке погибла женщина, трое раненых

Киев • УНН

 • 64 просмотра

23 мая враг сбросил «ФАБ-250» на Константиновку. Погибла 47-летняя женщина, ее муж и две горожанки получили ранения. Повреждены дома и линии электросетей.

Из-за вражеского авиаудара по Константиновке погибла женщина, трое раненых

В Донецкой области один гражданский погиб и трое получили ранения в результате очередного вражеского авиаудара по Константиновке, сообщили в Офисе Генпрокурора в субботу, пишет УНН.

Детали

По данным следствия, 23 мая, в 22:40, вражеские войска сбросили "ФАБ-250" с модулем УМПК по жилой застройке Константиновки. 

"В результате авиаудара получила телесные повреждения, несовместимые с жизнью, 47-летняя женщина. Ее муж получил минно-взрывную травму, рваные раны бедра и предплечья. На момент обстрела супруги находились в своем доме", - говорится в сообщении.

Кроме того, как указано, в больницу доставлены еще две горожанки из соседнего дома. У них диагностирована минно-взрывная травма и рваные раны тела. К тому же одна из пострадавших получила контузию.

Гражданам оказана квалифицированная медицинская помощь.

Среди поврежденных объектов - 6 частных домохозяйств, автомобиль, линии электросети и газоснабжения.

Дополнение

По данным ГУНП в Донецкой области, за прошедшие сутки четверо погибших и 8 раненых в результате российских обстрелов в Донецкой области. За сутки россия нанесла 3 240 ударов по линии фронта и жилому сектору. Попадания зафиксированы в 15 населенных пунктах: городах Дружковка, Константиновка, Лиман, Покровск, Родинское, селах Долгая Балка, Николайполье, Новое Шахово, Александро-Шультино, Стенки, Старорайское, Степановка, Шандриголово, Шахово, Яблоновка. Разрушениям подверглись 100 гражданских объектов, из них 53 жилых дома.

Константиновка накануне, как указано, находилась под постоянным огнем – двое жителей погибли, еще четверо травмированы. Повреждены 5 многоквартирных и 16 частных домов, автомобиль.

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

Война
Покровск
Донецкая область
Генеральный прокурор Украины
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