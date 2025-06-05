Через технічний збій в Ощадбанку у Київському метрополітені недоступна безконтактна оплата
Київ • УНН
У київському метро стався технічний збій в Ощадбанку, через що тимчасово неможливо оплатити проїзд безконтактно. Пасажирам пропонують альтернативні способи оплати.
У Києві внаслідок технічного збою в Ощадбанку тимчасово не можна безконтактно оплатити проїзд у метрополітені. Спеціалісти працюють над усуненням цієї несправності, пише УНН з посиланням на Київську міську державну адміністрацію.
Деталі
Через технічний збій в "Ощадбанку" тимчасово недоступна безконтактна оплата проїзду на турнікетах метро. Фахівці банку працюють над усуненням несправності
Сплатити за проїзд можна:
- транспортною картою;
- qr-кодом, згенерованим у застосунку Київ Цифровий;
- паперовим qr-квитком.
В КМДА попередили, що про відновлення можливості оплати проїзду безконтактною банківською картою буде повідомлено додатково.
Доповнення
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