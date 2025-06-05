Из-за технического сбоя в Ощадбанке в Киевском метрополитене недоступна бесконтактная оплата
Киев • УНН
В киевском метро произошел технический сбой в Ощадбанке, из-за чего временно невозможно оплатить проезд бесконтактно. Пассажирам предлагают альтернативные способы оплаты.
В Киеве в результате технического сбоя в Ощадбанке временно нельзя бесконтактно оплатить проезд в метрополитене. Специалисты работают над устранением этой неисправности, пишет УНН со ссылкой на Киевскую городскую государственную администрацию.
Детали
Из-за технического сбоя в "Ощадбанке" временно недоступна бесконтактная оплата проезда на турникетах метро. Специалисты банка работают над устранением неисправности
Оплатить проезд можно:
- транспортной картой;
- qr-кодом, сгенерированным в приложении Киев Цифровой;
- бумажным qr-билетом.
В КГГА предупредили, что о возобновлении возможности оплаты проезда бесконтактной банковской картой будет сообщено дополнительно.
Дополнение
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