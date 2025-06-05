Из-за технического сбоя в Ощадбанке в Киевском метрополитене недоступна бесконтактная оплата

В Киеве в результате технического сбоя в Ощадбанке временно нельзя бесконтактно оплатить проезд в метрополитене. Специалисты работают над устранением этой неисправности, пишет УНН со ссылкой на Киевскую городскую государственную администрацию.

Детали

Из-за технического сбоя в "Ощадбанке" временно недоступна бесконтактная оплата проезда на турникетах метро. Специалисты банка работают над устранением неисправности - говорится в сообщении.

Оплатить проезд можно:

транспортной картой;

qr-кодом, сгенерированным в приложении Киев Цифровой;

бумажным qr-билетом.

В КГГА предупредили, что о возобновлении возможности оплаты проезда бесконтактной банковской картой будет сообщено дополнительно.

Дополнение

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