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Через перебої в автоматизованій системі сьогодні припинялася видача водійських прав

Через перебої в автоматизованій системі сьогодні припинялася видача водійських прав

Київ • УНН

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КИЇВ. 6 серпня. УНН. Сьогодні, 6 серпня, Національна автоматизована інформаційна система (НАІС) МВС України працювала з перебоями, що припинило видачу водійських прав зокрема, пише УНН з посиланням на прес-службу МВС.

У міністерстві зазначили, що: “Сьогодні, 6 серпня, Національна автоматизована інформаційна система (НАІС) МВС України працює з перебоями. Тому наразі надання наступних послуг сервісних центрів МВС є неможливим:

  • видача посвідчення водія на право керування транспортними засобами;
  • обмін та заміна посвідчення водія на право керування транспортними засобами;
  • видача свідоцтва про допущення транспортних засобів до перевезення визначених небезпечних вантажів”.

“Сервісні центри МВС відновлять обслуговування клієнтів у звичному режимі як тільки роботу НАІС МВС України буде налагоджено. Про це буде оперативно повідомлено на Фейсбук-сторінці та на сайті Головного сервісного центру МВС”, — додали у повідомленні.

Згодом, у МВС вказали: “Уже все працює!”.

Як повідомляв УНН, навесні стало відомо, що іспити на водійські права будуть фіксувати на відео.

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