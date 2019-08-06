Через перебої в автоматизованій системі сьогодні припинялася видача водійських прав
Київ • УНН
КИЇВ. 6 серпня. УНН. Сьогодні, 6 серпня, Національна автоматизована інформаційна система (НАІС) МВС України працювала з перебоями, що припинило видачу водійських прав зокрема, пише УНН з посиланням на прес-службу МВС.
У міністерстві зазначили, що: “Сьогодні, 6 серпня, Національна автоматизована інформаційна система (НАІС) МВС України працює з перебоями. Тому наразі надання наступних послуг сервісних центрів МВС є неможливим:
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- видача посвідчення водія на право керування транспортними засобами;
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- обмін та заміна посвідчення водія на право керування транспортними засобами;
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- видача свідоцтва про допущення транспортних засобів до перевезення визначених небезпечних вантажів”.
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“Сервісні центри МВС відновлять обслуговування клієнтів у звичному режимі як тільки роботу НАІС МВС України буде налагоджено. Про це буде оперативно повідомлено на Фейсбук-сторінці та на сайті Головного сервісного центру МВС”, — додали у повідомленні.
Згодом, у МВС вказали: “Уже все працює!”.
Як повідомляв УНН, навесні стало відомо, що іспити на водійські права будуть фіксувати на відео.