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08:52 • 86741 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
06:35 • 96372 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 128254 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 138352 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 126807 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

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НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 128405 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога
6 марта, 07:39 • 130449 просмотра

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 153165 просмотра

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Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
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Из-за перебоев в автоматизированной системе сегодня прекращалась выдача водительских прав

Из-за перебоев в автоматизированной системе сегодня прекращалась выдача водительских прав

Киев  •  УНН

 • 7174 просмотра

КИЕВ. 6 августа. УНН. Сегодня, 6 августа, Национальная автоматизированная информационная система (НАИС) МВД Украины работала с перебоями, что прекратило выдачу водительских прав в частности, пишет УНН со ссылкой на пресс-службу МВД.

В министерстве отметили, что: “Сегодня, 6 августа, Национальная автоматизированная информационная система (НАИС) МВД Украины работает с перебоями. Поэтому сейчас предоставление следующих услуг сервисных центров МВД невозможно:

  • выдача водительского удостоверения на право управления транспортными средствами;
  • обмен и замена водительского удостоверения на право управления транспортными средствами;
  • выдача свидетельства о допущении транспортных средств к перевозке определенных опасных грузов”.

“Сервисные центры МВД восстановят обслуживание клиентов в обычном режиме как только работу НАИС МВД Украины будет налажено. Об этом будет оперативно сообщается на Фейсбук-странице и на сайте Главного сервисного центра МВД”, — добавили в сообщении.

Впоследствии, в МВД указали: “Уже все работает!”.

Как сообщал УНН, весной стало известно, что экзамены на водительские права будут фиксировать на видео.

Украинские Национальные Новости

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