Из-за перебоев в автоматизированной системе сегодня прекращалась выдача водительских прав
Киев • УНН
КИЕВ. 6 августа. УНН. Сегодня, 6 августа, Национальная автоматизированная информационная система (НАИС) МВД Украины работала с перебоями, что прекратило выдачу водительских прав в частности, пишет УНН со ссылкой на пресс-службу МВД.
В министерстве отметили, что: “Сегодня, 6 августа, Национальная автоматизированная информационная система (НАИС) МВД Украины работает с перебоями. Поэтому сейчас предоставление следующих услуг сервисных центров МВД невозможно:
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- выдача водительского удостоверения на право управления транспортными средствами;
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- обмен и замена водительского удостоверения на право управления транспортными средствами;
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- выдача свидетельства о допущении транспортных средств к перевозке определенных опасных грузов”.
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“Сервисные центры МВД восстановят обслуживание клиентов в обычном режиме как только работу НАИС МВД Украины будет налажено. Об этом будет оперативно сообщается на Фейсбук-странице и на сайте Главного сервисного центра МВД”, — добавили в сообщении.
Впоследствии, в МВД указали: “Уже все работает!”.
Как сообщал УНН, весной стало известно, что экзамены на водительские права будут фиксировать на видео.