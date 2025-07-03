Через недружні заяви угорської сторони: у МЗС України викликали посла Угорщини

У Міністерство закордонних справ України запросили посла Угорщини у зв’язку із черговими недружніми заявами угорської сторони, передає УНН із посиланням на МЗС.

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Під час зустрічі із послом Угорщини в Україні Анталом Хейзером заступник міністра закордонних справ України Олександр Міщенко наголосив, що для української сторони є очевидним те, що правлячі в Угорщині політичні сили за будь-яких умов намагаються втягнути Україну у внутрішньополітичну боротьбу.

Оскільки Україна ніколи не дозволяла собі втручатися у внутрішні справи будь-якої країни і, зокрема, в угорські справи, такі спроби уряду Угорщини раніше викликали в Києві занепокоєння - йдеться у повідомленні дипвідомства.

У МЗС наголосили, що "зараз усі ці недолугі прийоми створити образ ворога з України, яка бореться з реальним ворогом усієї Європи і цивілізованого світу, виглядають просто жалюгідними і образливими, в першу чергу для угорського народу, який, на відміну від заангажованих політиків, реально є європейською нацією, яка через волонтерський рух допомагає усім чим може українському народу, щоб перемогти російського ворога і не допустити повернення російських окупантів знову на вулиці Будапешту".

Виглядає безглуздо, нудно та непереконливо: в Угорщині з'явились карикатури на Зеленського, у МЗС відреагували

Контекст

За даними видання 444.hu, в Угорщині запустили нову рекламу із карикатурами на Зеленського.

Плакати помітили після завершення опитування щодо членства України в ЄС.

"Як два яйця" – так написано на останньому плакаті, розміщеному партією "Фідес", урядом та партією "Рух національного опору" Бенце Апаті, на якому зображена фігура, що розмахує українським прапором і сидить у яєчній шкаралупі.