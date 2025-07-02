Виглядає безглуздо, нудно та непереконливо: в Угорщині з'явились карикатури на Зеленського, у МЗС відреагували
Київ • УНН
МЗС України відреагувало на появу карикатур на президента Володимира Зеленського в Угорщині. Угорський уряд звинувачують у відволіканні уваги від економічних проблем.
У Міністерстві закордонних справ України відреагували на появу карикатур на президента Володимира Зеленського і дорікнули угорському уряду, передає УНН.
Замість того, щоб пояснити угорській громадськості, як вони зіпсували економіку, угорський уряд зайнятий малюванням карикатур з українським президентом. Виглядає безглуздо, нудно та непереконливо
Контекст
За даними видання 444.hu, в Угорщині запустили нову рекламу із карикатурами на Зеленського.
Плакати помітили після завершення опитування щодо членства України в ЄС.
"Як два яйця" – так написано на останньому плакаті, розміщеному партією "Фідес", урядом та партією "Рух національного опору" Бенце Апаті, на якому зображена фігура, що розмахує українським прапором і сидить у яєчній шкаралупі.
Новий плакат має напрочуд багато тексту порівняно зі звичайними: на одному з них зображені голови Володимира Зеленського, а на іншому – Петера Мад'яра, і вони підписані "Зеленський" та "угорський Зеленський".
У лівому нижньому куті плаката написано: "Видано некомерційною організацією "Рух національного опору". Однак насправді такої компанії немає, є лише "ОПОРА MOZGALOM", яка належить Бенце Апаті".