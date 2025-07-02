Выглядит нелепо, скучно и неубедительно: в Венгрии появились карикатуры на Зеленского, в МИД отреагировали
Киев • УНН
МИД Украины отреагировал на появление карикатур на президента Владимира Зеленского в Венгрии. Венгерское правительство обвиняют в отвлечении внимания от экономических проблем.
В Министерстве иностранных дел Украины отреагировали на появление карикатур на президента Владимира Зеленского и упрекнули венгерское правительство, передает УНН.
Вместо того, чтобы объяснить венгерской общественности, как они испортили экономику, венгерское правительство занято рисованием карикатур с украинским президентом. Выглядит нелепо, скучно и неубедительно
Контекст
По данным издания 444.hu, в Венгрии запустили новую рекламу с карикатурами на Зеленского.
Плакаты заметили после завершения опроса относительно членства Украины в ЕС.
"Как два яйца" – так написано на последнем плакате, размещенном партией "Фидес", правительством и партией "Движение национального сопротивления" Бенце Апати, на котором изображена фигура, размахивающая украинским флагом и сидящая в яичной скорлупе.
Новый плакат содержит на удивление много текста по сравнению с обычными: на одном из них изображены головы Владимира Зеленского, а на другом – Петера Мадьяра, и они подписаны "Зеленский" и "венгерский Зеленский".
В левом нижнем углу плаката написано: "Выпущено некоммерческой организацией "Движение национального сопротивления". Однако на самом деле такой компании нет, есть только "ОПОРА MOZGALOM", которая принадлежит Бенце Апати".