Из-за недружественных заявлений венгерской стороны: в МИД Украины вызвали посла Венгрии
Киев • УНН
Посла Венгрии в Украине Антала Хейзера вызвали в МИД Украины из-за попыток втянуть Украину во внутриполитическую борьбу Венгрии. Украинская сторона считает эти действия жалкими и оскорбительными, особенно на фоне помощи венгерского народа Украине.
В Министерство иностранных дел Украины пригласили посла Венгрии в связи с очередными недружественными заявлениями венгерской стороны, передает УНН со ссылкой на МИД.
Детали
Во время встречи с послом Венгрии в Украине Анталом Хейзером заместитель министра иностранных дел Украины Александр Мищенко подчеркнул, что для украинской стороны очевидно то, что правящие в Венгрии политические силы при любых условиях пытаются втянуть Украину во внутриполитическую борьбу.
Поскольку Украина никогда не позволяла себе вмешиваться во внутренние дела какой-либо страны и, в частности, в венгерские дела, такие попытки правительства Венгрии ранее вызывали в Киеве беспокойство
В МИД подчеркнули, что "сейчас все эти нелепые приемы создать образ врага из Украины, которая борется с реальным врагом всей Европы и цивилизованного мира, выглядят просто жалкими и оскорбительными, в первую очередь для венгерского народа, который, в отличие от заангажированных политиков, реально является европейской нацией, которая через волонтерское движение помогает всем чем может украинскому народу, чтобы победить российского врага и не допустить возвращения российских оккупантов снова на улицы Будапешта".
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