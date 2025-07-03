Из-за недружественных заявлений венгерской стороны: в МИД Украины вызвали посла Венгрии

В Министерство иностранных дел Украины пригласили посла Венгрии в связи с очередными недружественными заявлениями венгерской стороны, передает УНН со ссылкой на МИД.

Детали

Во время встречи с послом Венгрии в Украине Анталом Хейзером заместитель министра иностранных дел Украины Александр Мищенко подчеркнул, что для украинской стороны очевидно то, что правящие в Венгрии политические силы при любых условиях пытаются втянуть Украину во внутриполитическую борьбу.

Поскольку Украина никогда не позволяла себе вмешиваться во внутренние дела какой-либо страны и, в частности, в венгерские дела, такие попытки правительства Венгрии ранее вызывали в Киеве беспокойство - говорится в сообщении дипведомства.

В МИД подчеркнули, что "сейчас все эти нелепые приемы создать образ врага из Украины, которая борется с реальным врагом всей Европы и цивилизованного мира, выглядят просто жалкими и оскорбительными, в первую очередь для венгерского народа, который, в отличие от заангажированных политиков, реально является европейской нацией, которая через волонтерское движение помогает всем чем может украинскому народу, чтобы победить российского врага и не допустить возвращения российских оккупантов снова на улицы Будапешта".

Выглядит нелепо, скучно и неубедительно: в Венгрии появились карикатуры на Зеленского, в МИД отреагировали

Контекст

По данным издания 444.hu, в Венгрии запустили новую рекламу с карикатурами на Зеленского.

Плакаты заметили после завершения опроса относительно членства Украины в ЕС.

"Как два яйца" – так написано на последнем плакате, размещенном партией "Фидес", правительством и партией "Движение национального сопротивления" Бенце Апати, на котором изображена фигура, размахивающая украинским флагом и сидящая в яичной скорлупе.