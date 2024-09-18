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Чемпіонат світу-2024 з футзалу: Україна здобула першу перемогу

Чемпіонат світу-2024 з футзалу: Україна здобула першу перемогу

Київ • УНН

 • 15946 перегляди

Українська футзальна збірна здобула першу перемогу на чемпіонаті світу-2024, обігравши Анголу з рахунком 7:2. Матч відбувся в Ташкенті в рамках другого туру групового етапу турніру.

Національна збірна України з футзалу здобула першу перемогу на чемпіонаті світу-2024, передає УНН.

Деталі

"Синьо-жовті" з рахунком 7:2 перемогли команду Анголи 🇦🇴 у другому турі групового етапу ЧС-2024. Матч відбувся на Humo Arena в Ташкенті (Узбекистан).

Голами за Україну відзначилися: Євген Жук (7 хв., пенальті), Ігор Корсун (13 хв., 16 хв.), Андрій Мельник (26 хв.), Михайло Зварич (28 хв.), Ігор Чернявський (32 хв.), Назар Швед (40 хв.)

Збірна Україна виступає у групі C, де їй протистоять національні збірні Аргентини, Афганістану та Анголи.

Нагадаємо, у стартовому турі українці програли Аргентині — 1:7.

Наступний поєдинок підопічні Олександра Косенка проведуть 21 вересня проти збірної Афганістану

Антоніна Туманова

Антоніна Туманова

Спорт
arhentynaАргентина
afhanistanАфганістан
anholaАнгола
uzbekystanУзбекистан
ukrainaУкраїна

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