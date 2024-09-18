Чемпіонат світу-2024 з футзалу: Україна здобула першу перемогу
Київ • УНН
Українська футзальна збірна здобула першу перемогу на чемпіонаті світу-2024, обігравши Анголу з рахунком 7:2. Матч відбувся в Ташкенті в рамках другого туру групового етапу турніру.
Національна збірна України з футзалу здобула першу перемогу на чемпіонаті світу-2024, передає УНН.
Деталі
"Синьо-жовті" з рахунком 7:2 перемогли команду Анголи 🇦🇴 у другому турі групового етапу ЧС-2024. Матч відбувся на Humo Arena в Ташкенті (Узбекистан).
Голами за Україну відзначилися: Євген Жук (7 хв., пенальті), Ігор Корсун (13 хв., 16 хв.), Андрій Мельник (26 хв.), Михайло Зварич (28 хв.), Ігор Чернявський (32 хв.), Назар Швед (40 хв.)
Збірна Україна виступає у групі C, де їй протистоять національні збірні Аргентини, Афганістану та Анголи.
Нагадаємо, у стартовому турі українці програли Аргентині — 1:7.
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