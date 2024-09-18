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Чемпионат мира-2024 по футзалу: Украина одержала первую победу

Киев  •  УНН

18 сентября 2024, 14:25  •  2068 просмотра

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Украинская футзальная сборная одержала первую победу на чемпионате мира-2024, обыграв Анголу со счетом 7:2. Матч состоялся в Ташкенте в рамках второго тура группового этапа турнира.

Национальная сборная Украины по футзалу одержала первую победу на чемпионате мира-2024, передает УНН.

Детали

«Сине-желтые» со счетом 7:2 победили команду Анголы 🇦🇴 во втором туре группового этапа ЧМ-2024. Матч состоялся на Humo Arena в Ташкенте (Узбекистан).

Голами за Украину отличились: Евгений Жук (7 мин., пенальти), Игорь Корсун (13 мин., 16 мин.), Андрей Мельник (26 мин.), Михаил Зварич (28 мин.), Игорь Чернявский (32 мин.), Назар Швед (40 мин.)

Сборная Украины выступает в группе C, где ей противостоят национальные сборные Аргентины, Афганистана и Анголы.

Напомним, в стартовом туре украинцы проиграли Аргентине - 1:7.

Следующий поединок подопечные Александра Косенко проведут 21 сентября против сборной Афганистана

Антонина Туманова

Антонина Туманова

спорт
argentinaАргентина
afganistanАфганистан
angolaАнгола
uzbekistanУзбекистан
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