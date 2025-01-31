Чехія оголосила про новий проєкт з постачання боєприпасів Україні

Чехія розпочне новий проєкт з постачання боєприпасів Україні.

Про це повідомив міністр закордонних справ Чехії Ян Ліпавський в інтерв'ю RND, передає УНН.

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У 2024 році нам вдалося поставити 1,5 мільйона боєприпасів, близько третини з яких - калібру 155 мм. Це зіграло важливу роль у встановленні паритету на полі бою в Україні. Раніше співвідношення боєприпасів було 1:10 на користь росіян, але з нашою допомогою стало 1:1. Ми знаємо, що війна продовжиться і нам, як і раніше, будуть потрібні боєприпаси у 2025 році. Я не можу назвати конкретну цифру за новою ініціативою цього року, оскільки не хочу ставити перед собою мету. Ми повинні надати Україні те, чого вона потребує. Наразі ми вивчаємо, як можна профінансувати нову ініціативу з постачання боєприпасів, а потім подивимося, скільки патронів ми зможемо придбати за ці гроші - заявив міністр.

Міністр зазначив, що конкретні цифри щодо нового проєкту поки що назвати неможливо, оскільки все залежатиме від доступного фінансування. Чехія вивчає можливі джерела коштів, після чого буде визначено обсяги постачання.

Неможливо в загальних рисах сказати, скільки часу знадобиться, щоб боєприпаси нарешті прибули в Україну. Це залежить від походження та технічного стану боєприпасів. Іноді їх все ще необхідно адаптувати, ремонтувати або загалом удосконалювати, щоб їх можна було надійно використовувати в Україні. У будь-якому разі, у світі ще достатньо боєприпасів, які ми могли б закупити для України. Це питання політичної волі, і якщо багато країн-членів ЄС знову приєднаються до нашої ініціативи, ми зможемо багато чого досягти для України - сказав Ліпавський.

Нагадаємо

Фінляндія схвалила 27-й пакет військової допомоги Україні вартістю 198 мільйонів євро. Загальна сума фінської оборонної допомоги з початку повномасштабного вторгнення досягла 2,5 мільярда євро.