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Чехия объявила о новом проекте по поставке боеприпасов Украине

Чехия объявила о новом проекте по поставке боеприпасов Украине

Киев  •  УНН

 • 1068 просмотра

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Чехия готовит новый проект по поставке боеприпасов Украине в 2025 году. Объемы новых поставок будут зависеть от доступного финансирования, но в мире еще достаточно боеприпасов для закупки.

Чехия начнет новый проект по поставке боеприпасов Украине.

Об этом сообщил министр иностранных дел Чехии Ян Липавский в интервью RND, передает УНН.

Детали 

В 2024 году нам удалось поставить 1,5 миллиона боеприпасов, около трети из которых - калибра 155 мм. Это сыграло важную роль в установлении паритета на поле боя в Украине. Ранее соотношение боеприпасов было 1:10 в пользу россиян, но с нашей помощью стало 1:1. Мы знаем, что война продолжится и нам по-прежнему будут нужны боеприпасы в 2025 году. Я не могу назвать конкретную цифру по новой инициативе этого года, поскольку не хочу ставить перед собой цель. Мы должны предоставить Украине то, в чем она нуждается. Сейчас мы изучаем, как можно профинансировать новую инициативу по поставкам боеприпасов, а потом посмотрим, сколько патронов мы сможем приобрести за эти деньги

- заявил министр.

Министр отметил, что конкретные цифры по новому проекту пока назвать невозможно, поскольку все будет зависеть от доступного финансирования. Чехия изучает возможные источники средств, после чего будут определены объемы поставок.  

Невозможно в общих чертах сказать, сколько времени понадобится, чтобы боеприпасы наконец прибыли в Украину. Это зависит от происхождения и технического состояния боеприпасов. Иногда их все еще необходимо адаптировать, ремонтировать или вообще совершенствовать, чтобы их можно было надежно использовать в Украине. В любом случае, в мире еще достаточно боеприпасов, которые мы могли бы закупить для Украины. Это вопрос политической воли, и если многие страны-члены ЕС снова присоединятся к нашей инициативе, мы сможем многого достичь для Украины

- сказал Липавский.

Напомним,

 Финляндия одобрила 27-й пакет военной помощи Украине стоимостью 198 миллионов евро. Общая сумма финской оборонной помощи с начала полномасштабного вторжения достигла 2,5 миллиарда евро.

Алина Волянская

Алина Волянская

политика
yan-lipavskiiЯн Липавский
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