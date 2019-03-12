Чат-бот допоможе українцям зробити біометричні документи
Київ • УНН
КИЇВ. 12 березня. УНН. Відтепер у популярних месенджерах буде доступний чат-бот, який допоможе в оформленні біометричних документах. Про це повідомляє УНН з посиланням на Держміграційну службу України.
За словами голови ДМС Максима Соколюка, чат-бот відомства доступний в Telegram та Viber.
Робота чат-бота полягає в тому, що він поставить особі кілька запитань щодо індивідуальних умов оформлення документа та поінформує, які саме документи потрібно мати із собою.
В інтерактивному режимі можна отримати консультацію про оформлення всіх біометричних документів, які видає ДМС: ID-картку, закордонний паспорт, а також посвідки на постійне та тимчасове проживання для іноземців та осіб без громадянства.
Голова ДМС також зазначив, що сайт міграційної служби щомісяця відвідує більш ніж півмільйона громадян, загалом же торік електронними сервісами відомства скористалися 35 мільйонів разів. Найбільш популярними з них є електронна черга, перевірка стану оформлення документа та перевірка документа за базами недійсних, втрачених та викрадених.
Нагадаємо, торік фахівці Харківського національного економічного університету ім. Кузнеця розробили чат-бот, який допомагатиме в підготовці до ЗНО.