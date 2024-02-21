Частину доказів довелося відновлювати: у НАБУ пояснили, чому лише зараз оголосили підозри фігурантам у справі Курченка

Детективам Національного антикорупційного бюро України довелося відновлювати частину доказів у справі продажу конфіскованих у структур Сергія Курченка нафтопродуктів після того, як бюро отримало її для дорозслідування у 2019 році. Про це під час брифінгу розповів директор НАБУ Семен Кривонос, передає кореспондент УНН.

"Прийшли з підозрами у той момент, коли було достатньо доказів для вручення повідомлення про підозру. Дійсно, дане провадження було передане до НАБУ. Частина доказів не була передана, які були здобуті у цьому провадженні у період з 2015 по 2019 рік. Детективи вживали заходів щодо відновлення цих доказів, здобуття їх, проведення доволі складних експертиз для встановлення розміру збитків. А також інших слідчих дій - гласних і негласних", - сказав Кривонос, відповідаючи на запитання, чому у справі Курченка підозри оголосили лише зараз, хоча провадження у НАБУ було ще у 2019 році.

Кривонос додав, що "фактично, коли ми були готові, як орган досудового розслідування з прокуратурою, предʼявити підозри, ми це зробили".

Водночас керівник САП Олександр Клименко наголосив, що "не має значення, скільки часу пройшло з моменту вчинення злочину, якщо зібрані докази, то особа має бути притягнута до відповідальності".

Нагадаємо

Колишньому нардепу Сергію Пашинському та його бізнес-партнеру повідомили про підозру у незаконному привласненні нафтопродуктів і нанесення державі майже 1 млрд грн збитків.

ВАКС відправив під арешт до 11 квітня з можливістю внесення 363 млн гривень застави бізнесмена Сергія Тищенка, якого підозрюють разом з екснардепом Сергієм Пашинським у незаконному привласненні нафтопродуктів і нанесення державі майже 1 млрд грн збитків.

Сторона обвинувачення просить застосувати до колишнього нардепа Сергія Пашинського, якого підозрюють у справі про незаконне привласнення нафтопродуктів, запобіжний захід у вигляді арешту з можливістю внесення застави обсягом 299,9 млн грн