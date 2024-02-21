Часть доказательств пришлось восстанавливать: в НАБУ объяснили, почему только сейчас объявили подозрения фигурантам по делу Курченко

Детективам Национального антикоррупционного бюро Украины пришлось восстанавливать часть доказательств по делу продажи конфискованных у структур Сергея Курченко нефтепродуктов после того, как бюро получило его для дорасследования в 2019 году. Об этом во время брифинга рассказал директор НАБУ Семен Кривонос, передает корреспондент УНН.

"Пришли с подозрениями в тот момент, когда было достаточно доказательств для вручения уведомления о подозрении. Действительно, данное производство было передано в НАБУ. Часть доказательств не была передана, которые были получены в этом производстве в период с 2015 по 2019 год. Детективы принимали меры по восстановлению этих доказательств, получения их, проведения довольно сложных экспертиз для установления размера ущерба. А также других следственных действий - гласных и негласных", - сказал Кривонос, отвечая на вопрос, почему по делу Курченко подозрения объявили только сейчас, хотя производство в НАБУ было еще в 2019 году.

Кривонос добавил, что "фактически, когда мы были готовы, как орган досудебного расследования с прокуратурой, предъявить подозрения, мы это сделали".

В то же время руководитель САП Александр Клименко отметил, что "не имеет значения, сколько времени прошло с момента совершения преступления, если собраны доказательства, то лицо должно быть привлечено к ответственности".

Напомним

Бывшему нардепу Сергею Пашинскому и его бизнес-партнеру сообщили о подозрении в незаконном присвоении нефтепродуктов и нанесении государству почти 1 млрд грн убытков.

ВАКС отправил под арест до 11 апреля с возможностью внесения 363 млн гривен залога бизнесмена Сергея Тищенко, которого подозревают вместе с экс-нардепом Сергеем Пашинским в незаконном присвоении нефтепродуктов и нанесении государству почти 1 млрд грн убытков.

Сторона обвинения просит применить к бывшему нардепу Сергею Пашинскому, которого подозревают по делу о незаконном присвоении нефтепродуктов, меру пресечения в виде ареста с возможностью внесения залога в объеме 299,9 млн грн