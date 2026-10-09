Частина Одеси залишилась без світла
Київ • УНН
В Одесі через аварію знеструмлено Пересипський, Хаджибейський і Приморський райони. Енергетики вже відновлюють електропостачання.
Фото ілюстративне
Низка районів Одеси залишилась без світла через аварію, енергетики вже працюють, передає УНН із посиланням на "Думську".
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У Пересипському, Хаджибейському та Приморському районах Одеси сталося локальне відключення світла через аварію в мережі.
Енергетики вже працюють над відновленням електропостачання.
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