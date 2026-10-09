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Часть Одессы осталась без света

Киев • УНН

 • 1190 просмотра

В Одессе из-за аварии обесточены Пересыпский, Хаджибейский и Приморский районы. Энергетики уже восстанавливают электроснабжение.

Часть Одессы осталась без света
Фото иллюстративное

Ряд районов Одессы остался без света из-за аварии, энергетики уже работают, передает УНН со ссылкой на "Думскую".

Детали

В Пересыпском, Хаджибейском и Приморском районах Одессы произошло локальное отключение света из-за аварии в сети.

Энергетики уже работают над восстановлением электроснабжения.

Завтра часть Украины снова будет со светом по графику — как долго продлятся отключения09.10.26, 18:11 • 3098 просмотров

Антонина Туманова

Общество
Энергетика
Отключение света
Электроэнергия
Одесса