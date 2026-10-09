Часть Одессы осталась без света
Киев • УНН
В Одессе из-за аварии обесточены Пересыпский, Хаджибейский и Приморский районы. Энергетики уже восстанавливают электроснабжение.
Фото иллюстративное
Ряд районов Одессы остался без света из-за аварии, энергетики уже работают, передает УНН со ссылкой на "Думскую".
Детали
В Пересыпском, Хаджибейском и Приморском районах Одессы произошло локальное отключение света из-за аварии в сети.
Энергетики уже работают над восстановлением электроснабжения.
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