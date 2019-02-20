Бразилія доставить гуманітарну допомогу до кордону з Венесуелою

"Уряд Бразилії створює спеціальну міжміністерську групу, щоб визначити логістику надання гуманітарної допомоги народу Венесуели на прохання виконуючого обов'язки президента Хуана Гуайдо (лідера опозиції, який проголосив себе главою держави - ред) починаючи з 23 лютого", - сказав він на прес-конференції, яку транслювало державне телебачення. За словами представника Болсонару, дана операція буде проводитися спільно з США. При цьому він відмовився відповідати на питання про те, чи будуть американські літаки доставлятимуть гуманітарну допомогу на територію Бразилії.

Регу Баррус пояснив, що мова йде переважно про продукти харчування та медикаментах, які будуть спрямовані в центри збору в населених пунктах Боа-Віста і Пакарайма (штат Рорайма на півночі країни). Звідти, за задумом бразильської влади, цю допомогу будуть забирати "венесуельські вантажівки з венесуельськими водіями".

Раніше лідер венесуельської опозиції Хуан Гуайдо заявив про плани доставки гуманітарної допомоги через Кюрасао 23 лютого.

За словами Гуайдо, влада спробує перешкодити її доставці, але опозиція так само за допомогою волонтерів все одно зможе розподілити продукти харчування і медикаменти серед населення. У свою чергу президент Мадуро назвав ініціативу про передачу гуманітарної допомоги “поганим і дешевим шоу олігархії” і закликав співгромадян відмовитися від неї. Незважаючи на позицію офіційного Каракаса, 8 лютого в колумбійському прикордонному місті Кукута відкрився центр з розподілу гуманітарної допомоги для жителів Венесуели.

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23 січня Гуайдо, призначення якого на посаду спікера парламенту двома днями раніше анулював Верховний суд Венесуели, оголосив себе виконуючим обов’язки президента. Глава держави Ніколас Мадуро назвав подію спробою перевороту і заявив про розрив дипломатичних відносин з США.

4 лютого в Оттаві відбулося позачергове засідання Групи Ліми, учасники якої, зокрема, висловилися на підтримку лідера опозиції Хуана Гуайдо і виступили за мирний перехід влади в країні шляхом проведення демократичних президентських виборів.

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За декілька годин до початку протестів 2 лютого голова управління стратегічного планування Головного командування Військово-Повітряних сил Венесуели генерал Франсіско Естебан Янес Родрігес заявив, що визнає Гуайдо виконуючим обов’язки президента. Він назвав владу Мадуро “диктаторською” і запевнив, що 90% особового складу збройних сил не підтримують главу держави.

Полковник Хосе Луїс Сільва, військовий аташе при посольстві Боліваріанської Республіки в США, 26 січня також визнав Гуайдо тимчасовим главою Венесуели.

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