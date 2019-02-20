Бразилия доставит гуманитарную помощь к границе с Венесуэлой

“Правительство Бразилии создает специальную межминистерскую группу, чтобы определить логистику предоставления гуманитарной помощи народу Венесуэлы по просьбе исполняющего обязанности президента Хуана Гуайдо (лидера оппозиции, который провозгласил себя главой государства — ред) начиная с 23 февраля”, — сказал он на пресс-конференции, которую транслировало государственное телевидение. По словам представителя Болсонару, данная операция будет проводиться совместно с США. При этом он отказался отвечать на вопрос о том, будут ли американские самолеты будут доставлять гуманитарную помощь на территорию Бразилии.

Регу Баррус пояснил, что речь идет преимущественно о продуктах питания и медикаментах, которые будут направлены в центры сбора в населенных пунктах Боа-Виста и Пакарайма (штат Рорайма на севере страны). Оттуда, по замыслу бразильских властей, эту помощь будут забирать “венесуэльские грузовика с венесуэльскими водителями”.

Ранее лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо заявил о планах доставки гуманитарной помощи через Кюрасао 23 февраля.

По словам Гуайдо, власть попытается помешать ее доставке, но оппозиция так же с помощью волонтеров все равно сможет распределить продукты питания и медикаменты среди населения. В свою очередь президент Мадуро назвал инициативу о передаче гуманитарной помощи “плохим и дешевым шоу олигархии” и призвал сограждан отказаться от нее. Несмотря на позицию официального Каракаса, 8 февраля в колумбийском приграничном городе Кукута открылся центр по распределению гуманитарной помощи для жителей Венесуэлы.

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23 января Гуайдо, назначение которого на должность спикера парламента двумя днями ранее аннулировал Верховный суд Венесуэлы объявил себя исполняющим обязанности президента. Глава государства Николас Мадуро назвал произошедшее попыткой переворота и заявил о разрыве дипломатических отношений с США.

4 февраля в Оттаве состоялось внеочередное заседание Группы Лимы, участники которой, в частности, высказались в поддержку лидера оппозиции Хуана Гуайдо и выступили за мирный переход власти в стране путем проведения демократических президентских выборов.

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За несколько часов до начала протеста 2 февраля глава управления стратегического планирования Главного командования Военно-воздушных сил Венесуэлы генерал Франсиско Эстебан Янес Родригес заявил, что признает Гуайдо исполняющим обязанности президента. Он назвал власть Мадуро “диктаторской” и заверил, что 90% личного состава вооруженных сил не поддерживают главу государства.

Полковник Хосе Луис Сильва, военный атташе при посольстве Боливарианской Республики в США, 26 января также признал Гуайдо временным главой Венесуэлы.

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