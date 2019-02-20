Бразилия доставит гуманитарную помощь к границе с Венесуэлой
Киев • УНН
КИЕВ. 20 февраля. УНН. Бразильское правительство создает специальную группу, которая займется доставкой предназначенной для Венесуэлы гуманитарной помощи к границе с этой страной. Об этом сообщил во вторник Отава Сантана ду Регу Баррус, пресс-секретарь президента Бразилии Жаира Болсонару, передает УНН.
“Правительство Бразилии создает специальную межминистерскую группу, чтобы определить логистику предоставления гуманитарной помощи народу Венесуэлы по просьбе исполняющего обязанности президента Хуана Гуайдо (лидера оппозиции, который провозгласил себя главой государства — ред) начиная с 23 февраля”, — сказал он на пресс-конференции, которую транслировало государственное телевидение. По словам представителя Болсонару, данная операция будет проводиться совместно с США. При этом он отказался отвечать на вопрос о том, будут ли американские самолеты будут доставлять гуманитарную помощь на территорию Бразилии.
Регу Баррус пояснил, что речь идет преимущественно о продуктах питания и медикаментах, которые будут направлены в центры сбора в населенных пунктах Боа-Виста и Пакарайма (штат Рорайма на севере страны). Оттуда, по замыслу бразильских властей, эту помощь будут забирать “венесуэльские грузовика с венесуэльскими водителями”.
Ранее лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо заявил о планах доставки гуманитарной помощи через Кюрасао 23 февраля.
По словам Гуайдо, власть попытается помешать ее доставке, но оппозиция так же с помощью волонтеров все равно сможет распределить продукты питания и медикаменты среди населения. В свою очередь президент Мадуро назвал инициативу о передаче гуманитарной помощи “плохим и дешевым шоу олигархии” и призвал сограждан отказаться от нее. Несмотря на позицию официального Каракаса, 8 февраля в колумбийском приграничном городе Кукута открылся центр по распределению гуманитарной помощи для жителей Венесуэлы.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Генералы втайне от Мадуро ведут переговоры с оппозицией Венесуэлы — Болтон
23 января Гуайдо, назначение которого на должность спикера парламента двумя днями ранее аннулировал Верховный суд Венесуэлы объявил себя исполняющим обязанности президента. Глава государства Николас Мадуро назвал произошедшее попыткой переворота и заявил о разрыве дипломатических отношений с США.
4 февраля в Оттаве состоялось внеочередное заседание Группы Лимы, участники которой, в частности, высказались в поддержку лидера оппозиции Хуана Гуайдо и выступили за мирный переход власти в стране путем проведения демократических президентских выборов.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: США призвали Россию поддержать лидера оппозиции Венесуэлы
За несколько часов до начала протеста 2 февраля глава управления стратегического планирования Главного командования Военно-воздушных сил Венесуэлы генерал Франсиско Эстебан Янес Родригес заявил, что признает Гуайдо исполняющим обязанности президента. Он назвал власть Мадуро “диктаторской” и заверил, что 90% личного состава вооруженных сил не поддерживают главу государства.
Полковник Хосе Луис Сильва, военный атташе при посольстве Боливарианской Республики в США, 26 января также признал Гуайдо временным главой Венесуэлы.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: США призвали вооруженные силы Венесуэлы перейти на сторону оппозиции