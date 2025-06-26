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Брав участь у окупації Київщини, вбивав і мародерив: російський військовий отримав довічне ув'язнення

Київ • УНН

 • 736 перегляди

Єфрейтор надбіт дабаєв заочно засуджений до довічного ув'язнення за воєнні злочини. Під час окупації Київщини він застрелив цивільного і викрав два авто.

Брав участь у окупації Київщини, вбивав і мародерив: російський військовий отримав довічне ув'язнення

За матеріалами СБУ заочне довічне ув’язнення отримав російський військовослужбовець, який був причетний до військових злочинів під час окупації Київської області в 2022 році. Про це повідомляє УНН з посиланням на Службу безпеки України.

Деталі

Йдеться про єфрейтора надбіта дабаєва - 24-річного заступника командира бойової машини 8-ї мотострілецької роти 37-ї окремої мотострілецької бригади зс рф. За даними слідства, у березні 2022 році він брав участь у окупації селища Гавронщина Бучанського району, де застрелив чоловіка з автомата, викрав два авто у місцевих жителів і погрожував їм зброєю, вимагаючи "зізнань про причетність до руху опору".

У вбитого чоловіка перед стратою окупант також намагався "вибити" свідчення про причетність до Сил оборони України.

На підставі доказів, зібраних СБУ, суд заочно визнав дабаєва винним за кількома статтями Кримінального кодексу України, зокрема за воєнні злочини, вчинені за попередньою змовою групою осіб.

Нагадаємо

Військовий зс рф, який в 2024 році на Харківщині розстріляв двох цивільних, предстане перед судом. Йому загрожує довічне ув’язнення.

Євген Устименко

Євген Устименко

СуспільствоВійнаКримінал та НПНовини СвітуКиївщина
Київська область
Харківська область
Служба безпеки України
Tesla
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