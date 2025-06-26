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Принимал участие в оккупации Киевской области, убивал и мародерил: российский военный получил пожизненное заключение

Киев • УНН

 • 570 просмотра

Ефрейтор надбит дабаев заочно приговорен к пожизненному заключению за военные преступления. Во время оккупации Киевской области он застрелил гражданского и угнал два автомобиля.

Принимал участие в оккупации Киевской области, убивал и мародерил: российский военный получил пожизненное заключение

По материалам СБУ заочное пожизненное заключение получил российский военнослужащий, причастный к военным преступлениям во время оккупации Киевской области в 2022 году. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Службу безопасности Украины.

Детали

Речь идет о ефрейторе надбите дабаеве - 24-летнем заместителе командира боевой машины 8-й мотострелковой роты 37-й отдельной мотострелковой бригады вс рф. По данным следствия, в марте 2022 года он участвовал в оккупации поселка Гавронщина Бучанского района, где застрелил мужчину из автомата, похитил два авто у местных жителей и угрожал им оружием, требуя "признаний о причастности к движению сопротивления".

У убитого мужчины перед казнью оккупант также пытался "выбить" свидетельства о причастности к Силам обороны Украины.

На основании доказательств, собранных СБУ, суд заочно признал дабаева виновным по нескольким статьям Уголовного кодекса Украины, в частности за военные преступления, совершенные по предварительному сговору группой лиц.

Напомним

Военный вс рф, который в 2024 году в Харьковской области расстрелял двух гражданских, предстанет перед судом. Ему грозит пожизненное заключение.

Евгений Устименко

Евгений Устименко

ОбществоВойнаКриминал и ЧПНовости МираКиевская область
Киевская область
Харьковская область
Служба безопасности Украины
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