Принимал участие в оккупации Киевской области, убивал и мародерил: российский военный получил пожизненное заключение

По материалам СБУ заочное пожизненное заключение получил российский военнослужащий, причастный к военным преступлениям во время оккупации Киевской области в 2022 году. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Службу безопасности Украины.

Детали

Речь идет о ефрейторе надбите дабаеве - 24-летнем заместителе командира боевой машины 8-й мотострелковой роты 37-й отдельной мотострелковой бригады вс рф. По данным следствия, в марте 2022 года он участвовал в оккупации поселка Гавронщина Бучанского района, где застрелил мужчину из автомата, похитил два авто у местных жителей и угрожал им оружием, требуя "признаний о причастности к движению сопротивления".

У убитого мужчины перед казнью оккупант также пытался "выбить" свидетельства о причастности к Силам обороны Украины.

На основании доказательств, собранных СБУ, суд заочно признал дабаева виновным по нескольким статьям Уголовного кодекса Украины, в частности за военные преступления, совершенные по предварительному сговору группой лиц.

Напомним

Военный вс рф, который в 2024 году в Харьковской области расстрелял двух гражданских, предстанет перед судом. Ему грозит пожизненное заключение.