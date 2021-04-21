Брату голови ОАСК Вовка залишили арешт із заставою у 35 млн грн

Цитата:

“Апеляційні скарги захисників Зонтова, прокурора... залишити без задоволення, а ухвалу слідчого судді Вищого антикорупційного суду від 9 квітня залишити без змін”, — сказала суддя.

Що було раніше

Вищий антикорупційний суд взяв під варту брата голови ОАСК Павла Вовка — Юрія Зонтова, якого підозрюють у підбурюванні до надання хабара у сумі 100 тисяч доларів.

Прокуратура наполягала на застосуванні до Зонтова запобіжних заходів у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення застави у70 млн гривень.

Суть справи

За інформацією НАБУ і САП, адвокати за 100 тис. доларів США обіцяли “вирішити” питання з винесенням рішення у справі, яка слухається в Окружному адміністративному суді Києва. Їх було викрито 6 квітня 2021 року.

Їх затримали. Під час обшуків у затриманих виявлено антикваріат, документи на ім’я голови ОАСК та його близького родича, чималі грошові кошти — понад 3,7 млн дол. США, 840 тис. євро, 20 тис. фунтів, 230 тис. грн і 100 шекелів — загалом понад 130 млн грн.

Брата голови ОАСК Павла Вовка — Юрія Зонтова, який до того ж працював у Службі зовнішньої розвідки, спочатку відсторонили на період досудового розслідування, і врешті - звільнили з військової служби.