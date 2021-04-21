Брату главы ОАСК Вовка оставили арест с залогом в 35 млн грн
Киев • УНН
КИЕВ. 21 апреля. УНН. Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда оставила без изменений меру пресечения брату главы ОАСК Павла Вовка - Юрию Зонтову, а именно - содержание под стражей с возможностью внесения залога в более чем 35 млн гривен, передает корреспондент УНН.
Цитата:
"Апелляционные жалобы защитников Зонтова, прокурора ... оставить без удовлетворения, а постановление следственного судьи Высшего антикоррупционного суда от 9 апреля оставить без изменений", - сказала судья.
Что было ранее
Высший антикоррупционный суд взял под стражу брата председателя ОАСК Павла Вовка - Юрия Зонтова, которого подозревают в подстрекательстве к даче взятки в сумме 100 тыс. долларов.
Прокуратура настаивала на применении в отношении Зонтова меры пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения залога в 70 млн гривен.
Суть дела
По информации НАБУ и САП, адвокаты за 100 тыс. долларов США обещали "решить" вопрос с вынесением решения по делу, которое слушается в Окружном административном суде Киева. Их было разоблачено 6 апреля 2021 года.
Их задержали. Во время обысков у задержанных обнаружены антиквариат, документы на имя председателя ОАСК и его близкого родственника, немалые денежные средства - более 3,7 млн долл. США, 840 тыс. евро, 20 тыс. фунтов, 230 тыс. грн и 100 шекелей - всего более 130 млн грн.
Брата председателя ОАСК Павла Вовка - Юрия Зонтова, который к тому же работал в Службе внешней разведки, сначала отстранили на период досудебного расследования, и в конце концов - уволили с военной службы.