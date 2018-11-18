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Бойовики застосували крупнокаліберні міномети проти сил ООС

Бойовики застосували крупнокаліберні міномети проти сил ООС

Київ • УНН

 • 8864 перегляди

КИЇВ. 18 листопада. УНН. Бойовики протягом дня вісім разів обстріляли позиції українських військових на Донбасі. Про це повідомляє прес-центр ООС, передає УНН.

"Окупанти відкривали прицільний вогонь з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї по позиціях Об'єднаних сил неподалік населених пунктів Жолобок, Світлодарськ, Авдіївка, Красногорівка, Павлопіль, Водяне та Гнутове", - сказано у повідомленні.

Крім того, поблизу Жолобка бойовики застосували міномети калібру 82 мм, а у районі Світлодарська – 120 мм.

Усього станом на 18 годину було зафіксовано 8 обстрілів бойовиків. Підрозділи ЗСУ, як зазначається, адекватно подавляли ворожий вогонь.

"Втрат серед особового складу наших військ не допущено", - повідомили в прес-центрі.

Як повідомляв УНН, протягом минулої доби у районі проведення операції Об’єднаних сил бойовики незаконних збройних формувань так званих “Л/ДНР” 16 разів відкривали вогонь по позиціях українських військових.

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