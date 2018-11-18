Боевики применили крупнокалиберные минометы против сил ООС
Киев • УНН
КИЕВ. 18 ноября. УНН. Боевики в течение дня восемь раз обстреляли позиции украинских военных на Донбассе. Об этом сообщает пресс-центр ООС, передает УНН.
“Оккупанты открывали прицельный огонь из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия по позициям Объединенных сил неподалеку населенных пунктов Желобок, Светлодарск, Авдеевка, Красногоровка, Павлополь, Водяное и Гнутово”, — говорится в сообщении.
Кроме того, возле Желобка боевики применили минометы калибра 82 мм, а в районе Светлодарска — 120 мм.
Всего по состоянию на 18 часов было зафиксировано 8 обстрелов боевиков. Подразделения ВСУ, как отмечается, адекватно подавляли вражеский огонь.
“Потерь среди личного состава наших войск не допущено”, — сообщили в пресс-центре.
Как сообщал УНН, за прошедшие сутки в районе проведения операции Объединенных сил боевики незаконных вооруженных формирований так называемых “Л/ДНР” 16 раз открывали огонь по позициям украинских военных.