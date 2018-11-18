ООС: бойовики 16 разів порушували режим припинення вогню, є загиблі
Київ • УНН
КИЇВ. 18 листопада. УНН. Протягом минулої доби у районі проведення операції Об’єднаних сил бойовики незаконних збройних формувань так званих “Л/ДНР” 16 разів відкривали вогонь по позиціях наших військ. Про це повідомляє УНН із посиланням на прес-центр Операції об’єднаних сил.
Упродовж минулої доби ситуація в районі проведення операції мала ознаки до збільшення вогневої активності противника та залишалася цілком контрольованою Об’єднаними силами.
Бойовики 16 разів відкривали вогонь по позиціях наших військ. При цьому зафіксовано 10 випадків застосування озброєння, забороненого Мінськими домовленостями.
“Так, протягом минулої доби ворог здійснював обстріли наших позицій з мінометів калібру 82 мм в районах населених пунктів Піщане, Жолобок, Новотошківське, Оріхове, Вільний, Троїцьке та Світлодарськ. Окрім того, поблизу Жолобка, хутора Вільного та Світлодарська противник вів вогонь з мінометів 120-го калібру. По опорних пунктах неподалік Мар’їнки, Березового, Красногорівки, Гнутового, Лебединського та Широкиного окупанти вели вогонь зі стрілецької зброї та гранатометів”, - йдеться у повідомленні прес-центру ООС.
Під час бойових дій, 17 листопада, поранення несумісне з життям отримав один військовослужбовець Об’єднаних сил.
За даними розвідки, двох бойовиків російсько-окупаційних військ минулої доби знищено та ще двох — поранено.