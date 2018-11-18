ООС: боевики 16 раз нарушали режим прекращения огня, есть погибшие

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КИЕВ. 18 ноября. УНН. За прошедшие сутки в районе проведения операции Объединенных сил боевики незаконных вооруженных формирований так называемых “Л/ДНР” 16 раз открывали огонь по позициям наших войск. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-центр Операции объединенных сил.

За прошедшие сутки ситуация в районе проведения операции имела признаки к увеличению огневой активности противника и оставалась полностью контролируемой Объединенными силами.

Боевики 16 раз открывали огонь по позициям наших войск. При этом зафиксировано 10 случаев применения вооружения, запрещенного минскими договоренностями.

“Так, за прошедшие сутки враг осуществлял обстрелы наших позиций из минометов калибра 82 мм в районах населенных пунктов Песчаное, Желобок, Новотошковское, Орехово, Вольное, Троицкое и Светлодарск. Кроме того, вблизи желобков, хутора Свободного и Светлодарска противник вел огонь из минометов 120-го калибра. По опорным пунктам неподалеку Марьинки, Березовой, Красногоровка, Гнутово, Лебединского и Широкино оккупанты вели огонь из стрелкового оружия и гранатометов”, — говорится в сообщении пресс-центра ООС.

Во время боевых действий, 17 ноября, ранения несовместимо с жизнью получил один военнослужащий Объединенных сил.

По данным разведки, двух боевиков российско-оккупационных войск прошедшие сутки уничтожено и еще двух — ранены.

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